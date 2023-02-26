C朗再演帽子戲法勢衝擊金靴獎　傳艾納斯再羅致前皇馬兵

葡萄牙球星C朗拿度（Cristiano Ronaldo，又譯C羅）在沙特阿拉伯聯賽效力艾納斯，他在今周的聯賽再度大演帽子戲法，助球隊登上榜首之餘，也打入射手榜前四位，雖然半季才加盟，但以他現在的入球率，衝擊金靴並非不可能。



艾納斯在周六作客聯賽榜第七的Damac，正選上陣的C朗拿度18分鐘便憑一記十二碼打開紀錄，然後再射地波將比數擴至2：0，並在上半場補時階段憑一次反擊完成帽子戲法，這三個入球也助艾納斯最終以3：0獲勝，由於本來位居榜首的伊蒂哈德（Al-Ittihad）同周失分，艾納斯也由此登上榜首。

今次是C朗近三場賽事以來的第二次帽子戲法，他加盟艾納斯以來上陣5場聯賽，已攻入8個入球及交出兩次助攻，目前在沙特聯賽射手榜與效力艾希拉爾的恩哈路，和艾法德的Firas Al-Buraikan一同以8個入球並列第4位，距離第一位、同樣效力艾納斯的塔利斯卡（13球）尚有5球距離。不過C朗加盟僅一段短時間，若能保持入球率，要挑戰金靴寶座並非空談。

C朗拿度完成帽子戲法的入球：

另外，西班牙《馬卡報》報道，艾納斯仍希望羅致來自歐洲的「大名」球星，當中包括與C朗一樣曾效力皇馬、現在於巴黎聖日耳門落班的沙治奧拉莫斯。36歲的拉莫斯在剛過去的周中宣布由國際賽退役，而且他與PSG的合約今夏便屆滿，目前談判也無甚進展，《馬卡報》指艾納斯已接觸拉莫斯的代表，希望邀他轉戰中東。同時有傳聞指艾納斯對皇馬中場莫迪歷也頗感興趣，惟莫迪納應傾向留效皇馬。