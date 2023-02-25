英聯賽盃決賽｜拉舒福特腳腕受傷　坦赫格坦承決賽上陣機會存疑

曼聯與紐卡素的聯賽盃決賽大戰在即，但領隊坦赫格（Erik ten Hag）坦言，陣中頭號射手拉舒福特（Marcus Rashford）未必能出戰。



於周中以2：1擊敗巴塞隆拿的歐霸賽事中，拉舒福特因腳腕受傷而在88分鐘被換離場。這名英格蘭國腳在世界盃後狀態大勇，15場各項賽事為球隊攻入13球，效率冠絕歐洲。

紅魔鬼上一次奪得聯賽盃冠軍已是6年前，此前曾12次高舉的足總盃冠軍亦已失落7年，換言之這是他們睽違已久的本土盃賽錦標，若身為首席前鋒的拉舒福特缺陣，曼聯的進攻將會大打折扣。

拉舒福特最近入球不斷。（Getty Images）

「我不知道（拉舒福特能否上陣），」坦赫格接受訪問時表示。「我們必須進行醫療診斷。昨天我們已經做過了，但那是在（對陣巴塞的）比賽結束後不久，所以還不能確定。我們必須等待確切的診斷報告。」

曼聯是目前歐洲唯一一支四線作賽的球隊，週日（26日）深夜的聯賽盃決賽過後，他們仍要應付下周中的足總盃賽事。

提及到這場備受矚目的聯賽盃決賽，坦赫格坦言：「感覺很好，就像你看到的那樣，我們不論在任何賽事皆認真對待每一場比賽，所以現在我們成功來到決賽，很開心能夠獲得這個機會。既然來到決賽，自然就會希望勝出。」

曼聯今季在坦赫格帶領下成績有顯著進步，最近更成功於歐霸淘汰巴塞隆拿。（Getty Images）

除拉舒福特能否上陣存疑以外，安東尼馬迪爾（Anthony Martial）亦確認不會出戰這場比賽。

此外，由於紐卡素一號門將普比（Nick Pope）因紅牌停賽，他們今戰將很大可能由2018年歐聯決賽連環「派膠」的卡利奧斯（Loris Karius）把守大門，他上一次正式上陣已是2020/21賽季在德甲代表柏林聯。

「這是他們需要解決的問題，當然我們也知道。這顯然不是什麼優勢，不過很明顯地我們也會測試一下這名門將。」坦赫格對此表示。

久疏戰陣的卡利奧斯今仗會有何表現，也是本場比賽焦點之一。（Getty Images）

曼聯與紐卡素的聯賽盃決賽將於香港時間2月26日（周日）深夜12點30分開戰。