英超｜曼城作客４：１輕取般尼茅夫　夏蘭特攻入第27個聯賽入球

英超第25週賽事，排第二的曼城作客尾二的般尼茅夫，曼城在上半場轟入三球的情況下，最終以４：１取勝，保持爭標希望。



曼城今仗繼續有比利時中場重心奇雲迪布尼（Kevin De Bruyne）缺陣，前線由艾寧夏蘭特（Erling Haaland）夥拍祖利安艾華利斯（Julian Alvarez）攻堅。這對攻擊拍檔在15分鐘炮製首個入球，當時夏蘭特起腳中楣，艾華利斯門前補中，領先１比０。

到了29分鐘，英格蘭新星菲爾科頓（Phil Foden）橫傳，夏蘭特近門撞入今季第27個聯賽入球，領先２比０，亦令這位挪威前鋒打破阿古路（Sergio Aguero）一季攻入26個聯賽入球的最佳紀錄。

般尼茅夫在上半場飽受壓力，臨完半場前再次失守，科頓把握主隊後防「自殺式」橫傳，輕鬆射入第三球，為曼城在上半場領先3比0。

曼城在換邊後擴大比數至４比０，59分鐘，艾華利斯禁區內起腳，省中般尼茅夫後衛麥菲咸（Chris Mepham）改變方向「擺烏龍」。

不過全場有13次攻門的般尼茅夫並沒有放棄，82分鐘，後備入替的安東尼（Jaidon Anthony）左路傳中，曼城中堅魯賓戴亞斯（Ruben Dias）解圍不遠，謝法臣拿馬（Jefferson Lerma）為主隊破蛋，比數追成1比4，而曼城則連續6場賽事都有失球。

曼城門將門將艾達臣（Ederson Moraes，右）今仗受到的壓力不大，但仍被般尼茅夫攻破大門破蛋，令他在最近六場賽事都無法保持清白之身。（Reuters）

賽後曼城以55分留守第二，以2分落後同日作客擊敗李斯特城的阿仙奴，但比對方多踢一場，而般尼茅夫則以21分排尾二，但與排17、位處降班區外列斯聯只有一分差距。