人物誌｜艾迪賀維改造紐卡素全靠防線　溫布萊爭冠憶亡母窩心片段

當沙特阿拉伯財團入主，紐卡素大展拳腳只是時間問題，追求艾馬利失敗後，改由艾迪賀維「執二攤」掌舵，外界質疑這名前般尼茅夫主帥是否有能力帶領億萬大軍。

艾迪賀維上任15個月，先領紐卡素護級，今季再率軍殺入聯賽盃決賽。「喜鵲」由護級分子，變成前列分子。

即使45歲的賀維以成績說話，坦言毋須向質疑者證明自己，但他更希望向天上的母親重演兒時的一幕。



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「執二攤」教豪門以戰績說話

紐卡素在沙特財團入主後，變身億萬大軍，老帥布魯士（Steve Bruce）被解僱後，盛傳艾馬利（Unai Emery）是新主帥的頭號目標，惜對方回絕，最終由艾迪賀維（Eddie Howe）接過帥印。

以艾迪賀維的履歷，過往只執教過般尼茅夫及般尼兩支中型班，缺乏執教豪門的經驗，故與紐卡素的背景不太匹配，當時外界普遍認為，賀維不是紐卡素心目中最理想的人選，更認為他有可能在護級後便會被「飛起」。

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執教紐卡素前，艾迪賀維只教過般尼茅夫及般尼兩支中型班。（資料圖片／Getty Images）

艾迪賀維2021年11月接過帥印後，首季帶領紐卡素離開降班區域，最終以第11位完成聯賽，與降班區有14分的差距，算是任務完成。

來到今季，才是賀維的真正考驗。紐卡素開鑼戰擊敗諾定咸森林後，錄得6場不勝的走勢，其後接連大勝富咸及賓福特，戰績逐漸重回正軌，聯賽連續16場不敗，走勢維持近半年，剛剛才被利物浦打破，並同時躋身前四。

縱然有中東資金，對紐卡素更有期望是理所當然，但未必想到今季即可挑戰前列，這個戰績也令外界喜出望外。盃賽方面，賀維更領紐卡素殺入決賽，亦是24年來首度躋身盃賽決賽。

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艾迪賀維領軍的紐卡素，今季除了變身前列分子，亦打入聯賽盃決賽。（Getty Images）

艾迪賀維賽前直言，這個冠軍並不是為了證明自己，而是為了紐卡素，「我的（奪冠）動機並非為了證明自己，我不需要向任何人證明，這一點時間會說明一切。反而是為了球隊，當你看到球隊的歷史時，即使是奇雲基謹或卜比笠臣等傳奇也未能贏得獎盃，我相信這就是最佳的一點去推動球員們。」

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艾迪賀維直言，毋須以冠軍來證明自己。（Getty Images）

守出個未來 賀維9000萬打造鋼鐵防線

翻查紐卡素今季聯賽的數據，至今入球只得35個，但「喜鵲」的防守卻十分出色。怎想到，紐卡素上季曾是其中一支防守力最弱的球隊。

回到上季初，由布魯士領軍的紐卡素，3人﹑4人及5人防線也試過，就是未能保住不失，布魯士被炒前，8輪賽事共失19球。賀維接手後，即使曾經被李斯特城及曼城大破，在冬季轉會窗時購入捷比亞﹑丹般恩及借入泰基特，守力即有好轉。

尼克普比今季是紐卡素防線主力，可惜今仗被罰停賽。（Getty Images）

紐卡素在艾迪賀維治下的26場聯賽，失了35球，場均失1.34球，遠比布魯士時代為佳。紐卡素去年夏天再引入普比及保治文（Sven Botman），鋼鐵防線逐漸成型。紐卡素今季只失15球，12場聯賽不失，是唯一一支失球少於20球的球隊，場均失0.65球，冠絕英超。

值得一提的是，賀維花了9200萬歐元購入5將，加上舒哈等舊將，打造這條鋼鐵防線，再度展示賀維的買人眼光。

紐卡素鋼鐵防線造價（歐元）：

2022年冬窗：丹般恩（1400萬）﹑捷比亞（1200萬）

2022年夏窗：尼克普比（1150萬）﹑保治文（3700萬）﹑泰基特（1750萬）

*根據Transfermarkt資料



新加盟的普比﹑保治文﹑捷比亞與丹般恩（由左至右），加上舒哈（右一）成為紐卡素鋼鐵防線的重要棋子。（Getty Images）

艾迪賀維與溫布萊的淵源

艾迪賀維在紐卡素站穩陣腳，執靚防線，一步一腳印地邁向前列，周日與曼聯爭奪聯賽盃冠軍，希望重演回憶中重要的一幕。

「當我5﹑6歲左右時，媽媽帶我到溫布萊球場參觀，當時媽媽與我一起高舉假的足總盃，加上播出的歡呼聲，就像真正在溫布萊贏冠軍一樣。」

賀維父母在他兒時離異，他自小與媽媽相依為命，兩人感情深厚，但賀維母親在2012年因病突然離世。賀維坦言，沒有母親的培育，就沒有今日的他，「我所有的機會也是因媽媽而來，她在我的人生有莫大影響，她是我在年少的推動力，如今我有這樣的成就也是因為她。她永遠都在我的思海中，相信周日的決賽我會更加想念她。」

縱然艾迪賀維直言「不用向任何人證明自己」，但為了紐卡素﹑為了母親，賀維當然希望在溫布萊高舉獎盃。

賀維希望今仗擊敗曼聯捧盃，令球隊及亡母自豪。（Getty Images）

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