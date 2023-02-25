足球｜沙治奧拉莫斯宣布退出國家隊　抱怨被新主帥告知不會起用

沙治奧拉莫斯（Sergio Ramos）周四（23日）於個人社交平台宣布從國家隊退役，文中他提及自己下此決定的原因，亦表示自己有三個非常敬佩的球員，但並沒有提及在皇家馬德里時期合作無間的C朗拿度（Cristiano Ronaldo，又譯：C羅）。



下月尾將屆37歲的沙治奧拉莫斯在Instagram中發表聲明，表示自己決定退出效力16年的西班牙國家隊，同時他亦在文中抱怨，自己被球隊新主帥迪拉富安迪（Luis de la Fuente）告知不在其計劃之中。

「今天早上我接到現任領隊的電話，他告訴我無論我展現出什麼樣的水準，如何繼續我的職業生涯，他也不會將我納入計劃之中。」沙治奧拉莫斯在文中寫道。「我本希望這段旅程會更長更動人，我曾與這支國家隊一起奪得過許多殊榮，但非常悲傷地，這趟旅程就此結束。」

沙治奧拉莫斯被國家隊新任主帥告知他不在計劃之內。（Getty Images）

這名前皇馬後衛曾為西班牙國家隊上陣180場賽事，攻入23球，為球隊歷史上出場最多球員。他曾助西班牙贏下2010年世界盃冠軍，以及2008、2012年歐國盃。不過今屆卡塔爾世界盃，他並沒有被時任領隊安歷基（Luis Enrique）徵召。

「我謙虛地相信，自己的職業生涯結束是因為自己的個人決定，又或是表現已經無法達到國家隊要求，而不是因為我的年齡或其他原因。」沙治奧拉莫斯續說道。「年齡本身並不是優點或缺陷，它只是個數字，並不一定與表現和能力相關。」

沙治奧拉莫斯曾以主力身份代表西班牙國家隊贏下世界盃及歐國盃。（Getty Images）

同時他亦表示自己很敬佩和羨慕美斯（Lionel Messi，又譯：梅西）、莫迪歷（Luka Modric）以及比比（Pepe），但並沒有提及與自己在皇馬共事9個賽季、一同奪得4次歐聯冠軍的C朗拿度。

「他們代表着足球的傳統、價值觀以及正義。但很不幸地，我不像他們那樣，因為足球永遠都是不公平的，而且足球也永遠都不單純的只是足球。」