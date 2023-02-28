學界D1田徑｜朱洛言與紀錄擦身而過　次日上午僅一項新紀錄

撰文：張倩儀
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學界港九D1田徑周二（28日）假灣仔運動場上演第二日賽事，香港青年紀錄保持者、拔萃男書院朱洛言以0.23秒之差與男子A Grade 800米紀錄刷身而過。
上午僅誕生一項新紀錄，港大同學會書院李紫桃以24.66秒刷新女子A Grade 200米紀錄。

港九D1中學校際田徑比賽次日賽事，上午天氣比首日較為清涼，但時熱時冷的氣溫，對今天的中長跑800米、5000米等跑手而言更有挑戰性。其中，曾於亞洲少年U18田徑錦標賽決賽跑出1分53.46秒、當時打破塵封25年香港青年紀錄的朱洛言，在男子A Grade 800米初賽跑出1分55.81秒，與學界1分55.58秒的紀錄相差0.23秒。

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朱洛言今天跑出1分55.81秒。（張倩儀攝）

賽後朱洛言表現失落，表示今天原定目標是1分53秒：「不過今天狀態一般，在熱身時已經相當不順，慢了。」

朱洛言提到在亞少後自己也參加了泰國田聯賽事，當時跑出1分54秒，但回港後狀態比想像中差：「學校各方面都更忙，個人比較急躁，因為最近要趕上這幾個月出國比賽的課堂進度和學生會的會務，不是太能專注在跑步上。」

雖然不滿意表現，但朱洛言仍以初賽首名進入準決賽，「是自己想得太多，要自己放鬆下。」他笑言接下來仍有「兩鎗」，需要重整一下自己的心理狀態。

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朱洛言表示回港後需要趕回課堂進度，最近狀態比較差。（張倩儀攝）

上午賽事中唯一一項新紀錄為港大同學會書院李紫桃寫下，她在初賽以24.66秒刷新女子A Grade 200米紀錄，改寫陳佩琦5年前所創的25.01秒舊紀錄，以首名姿態晉級。

上午賽事緊誕生一個新記錄。（張倩儀攝）

下午將會舉行的決賽分別有男、女子B Grade標槍、男子A Grade 跳遠、女子A Grade跳高。另外，男、女子4X100米接力初賽將會壓軸舉行。

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