學界D1田徑｜首日激戰男女拔居榜首　全日誕生8個新紀錄

學界港九D1田徑周五（24日）在灣仔運動場開鑼，並已完成首日賽事。全日共8個新紀錄誕生，其中拔萃男書院佔一半，女子組拔萃女書院則獲三項。首日總成績由男、女拔分別以110分和125分居榜首。



是日壓軸的男、女子4X400米接力初賽，女子組有女拔跑出驚喜，在C、B Grade先後以4分12.52秒（舊紀錄：4分 15.44秒）和4分01.97秒（舊紀錄：4分 07.74秒）刷新紀錄。

女拔C Grade接力隊陣中僅周采晴是中二生、有學界經驗，其餘三人包括江瀛、李汶澄和葉奕彤是中一生，四人僅是第一次合作，李汶澄笑說：「我們只練了三次，沒有想過可以破紀錄，已出盡全力。」

女拔C Grade 4X 400米接力初賽跑出驚喜。（張倩儀攝）

緊接破紀錄的B Grade，卓念恩表示被C Grade師妹們的表現感動到泛淚，因而獲激勵：「師妹都做到，我們都可以。」鄒子蕎也補充，原先不是太有信心，但師妹們的表現給她們決心。

女拔的B Grade接力隊表示有受師妹影響，變得更有決心。（張倩儀攝）

另外，首日上午男拔經已包攬田、徑項各一個新紀錄，午飯過後男生們再接再厲，由梁靖恆於男子 B Grade 200米初賽中，跑出21.90秒成為是日第四個紀錄（舊紀錄：22.13秒），再有A Grade於4X400米接力初賽跑出3分25.18秒（舊紀錄：3分 25.68秒）。

男子B Grade 200米初賽有男拔梁靖恆21.90秒刷新紀錄。（張倩儀攝）

男拔包辦全日誕生的新紀錄的一半。（張倩儀攝）

D1田徑首日賽事全日誕生8個新紀錄，總成績方面，男、女拔分別以110分和125分居榜首。女子組有德望學校以113分緊隨女拔之後；男子組第二至四名戰況激烈，分別是香港華仁書院（78分）、旅港開平商會中學（77分）及喇沙書院（70分）。D1第二日賽事將於下周二（28日）舉行。