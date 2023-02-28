學界D1田徑｜亞少奪三牌後破200米學界紀錄　李紫桃重新欣賞自己

學界港九D1田徑次日賽事周二（28日）續在灣仔運動場舉行，上午焦點落在挑戰200米A Grade學界紀錄的港大同學會書院隊長李紫桃身上，最終她過彎時已拋離對手，並以24.66秒刷新原本由陳佩琦保持的24.57秒學界紀錄。

這個紀錄的意義，是見識過亞洲少年田徑錦標賽（亞少）的水平後，這名亞少三銅得主終於學懂認同自己。



李紫桃一直自我要求很高，去年學界B Grade於200米上線前，在熱身途中承受不住壓力而落淚；上周在今年學界D1田徑首日賽事，在100米未能跑出預期時間，完賽後她眼紅紅難掩失望。今天，她在200米初賽終於帶着笑容以24.66衝線。

李紫桃刷新女子A Grade 200米學界紀錄，衝線後展露笑容。（葉詩敏攝）

全力跑出個人最快時間（PB）兼新紀錄，她在訪問開始後近一分鐘仍喘着氣，「沒想過一次可以（推前）PB咁多，都開心但沒有特別好開心，鬆了一口氣。」在首日100米初賽未能跑出滿意時間，她在這幾天想了過多，慢慢調整心情，「那天很不開心是因為覺得自己可以做得更好，但忽略了其實我已做得好好。現在想通了，睇返自己都不是那麼差，所以今日都沒有太大壓力。」

衝線後的微笑，是因為享受比賽，也是因為學會欣賞自己。「學習欣賞一下自己（造出）的時間， 學習欣賞自己都不是真的很差。」她笑說。

李紫桃坦言亞少田徑賽後給自己很大壓力，逼自己要跑出更快時間。（葉詩敏攝）

李紫桃在去年亞洲少年田徑錦標賽，在100米、200米及異程接力賽共摘下3面銅牌，她坦言見識過亞少田徑賽後逼得自己更緊，「好多人覺得我跑得快，但我一直不這麼想，因為我覺得可以更快，亞少時同年或比我大一年的對手都跑得快好多，所以覺得自己都可以做到。」她在亞少後一直逼自己要更快，坦言給自己很大壓力，今天這個200米學界紀錄的意義，是「學識認同自己」。

她將在周五（3月3日）的學界田徑煞科日出戰100米和200米決賽，她指已在今槍跑出理想時間，將全力衝擊陳佩琦的11.85秒100米學界紀錄。