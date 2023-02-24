學界D1田徑｜女拔白凱文破100欄紀錄　兩屆眼淚背後意義大不同

哭，可以有很多原因。

上屆學界港九D1田徑，拔萃女書院白凱文（Chloe）在女子B Grade 100米跨欄決賽衝線後忍不住放聲大哭，今日（24日）升上A Grade的她，再一次在比賽後落淚——兩次哭的原因卻各走極端。



學界田徑賽首日下午，女拔隊長白凱文於初賽以13.85秒改寫女子 A Grade 100米欄紀錄（舊紀錄為14.30秒）。衝線後，她喜極而泣，場邊的隊友也衝出場線道上慶祝，抱住大哭的Chloe。

衝線後，隊友們也衝出場上和白凱文慶祝。（張倩儀攝）

冷靜過後，Chloe表示自己在今早的女子A Grade 100米初賽中表現平平（跑出12.30秒），之後因而要沉澱一下：「我跟自己說，在跨欄這鎗一定要keep住團火和提起精神，剛剛發揮得好，所以衝線時我真的很激動，因為沒有想過自己可以跑到14秒內。」

去年，Chloe在B Grade100米欄決賽雖然奪金，卻在衝線後流淚，原來是因為距離紀錄只差0.04秒，因而感到無比失望，「今年我沒有為自己設目標和時間，只知道要拚盡。」她分享自己賽前心情輕鬆，和隊友有講有笑，僅在上線時提自己：「一定要做好這十個欄的每一個動作 。」

「我覺得這幾個月自己的心態成長了很多，沒有再強加壓力（給自己），以前我會常想：『如果自己做不到會怎樣？ 會不會很不開心？覺得自己沒有能力？』但我現在學會相信自己， 在能力範圍內做好，拚盡無悔就夠。」

白凱文專注跨好每一個欄。（張倩儀攝）

Chloe分享自己在2022年10月、出戰U18田徑亞錦賽（亞少）後的心路歷程和改變的原因：「亞少是我第一次出外比賽，當時我沒有期望什麼成績，只想汲取經驗，教練跟我說：『盡力做好自己，就可以有意想不到的成績。」

身為今屆女拔隊 長，帶領學校連霸自然是首要任務：「當然想十五連霸，但只要可以團結，發揮最好，我都已經好滿足。」但現在比起緊張分數、成績，洗禮後的她學會享受賽事當下。