學界D1田徑｜協恩破塵封13年紀錄　男拔上午改寫兩學界戰績

港九學界D1田徑周五（24日）假灣仔運動場開鑼，賽事首日的第一個項目即有協恩中學中二生打破女子C Grade 100米紀錄。

上午賽事合共誕生三個新紀綠，除女子C Grade 100米，另外兩項剛由拔萃男書院包攬，分別是B Grade的標槍和1500米。



港九學界D1田徑舉行首日賽事，疫情緩和之下雖已放寬入場人數，氣氛依然未及往年熱烈，但仍無礙賽事首日的第一個項目，便出現新紀錄。

雖然疫情緩和，入場人數放寬，但觀眾仍需要持票入場，氣氛未及往年。（張倩儀攝）

賽事全日出現三項紀錄，第一項來自打頭陣的女子C Grade 100米初賽，協恩中學中二生許晴以12.47秒，即0.01秒之差打破德望學校的盧嘉琳於2009-10年度寫下12.48秒的舊紀錄，同時力壓跑出12.49秒的隊友黃詠曈首名入決賽。

協恩包辦小組首兩名入決賽，許晴表示：「想與隊友一起包攬冠、亞軍，再試破紀錄。」黃詠曈則直言今次全力以赴，是為了彌補去年不小心越線而被取消資格的遺憾。

今屆港九D1田徑賽首日首項賽事，即有協恩中學許晴改寫塵封13年的女子C Grade 100米紀錄。（張倩儀攝）

上午的另外兩項新紀錄由男拔B Grade包辦，分別有王諾弘以4分10.65秒完成1500米初賽，取得小組首名同時打破大會紀錄，田項方面則有羽毛球主項、一年半前投入標槍的黃義騫，以58.50米奪得男子標槍金牌，同時打破56.91米舊學界紀錄。