學界D1田徑｜男拔黃義騫刷新標槍紀錄　雙線發展劍指林銘堯紀錄

學界運動員大多會兼顧多過一個項目，拔萃男書院中四生黃義騫也不例外，他在周五（24日）的港九D1田徑賽事奪得男子B Grade標槍金牌、同時刷新學界紀錄；在田徑場外，他同時也是羽毛球運動員。

如果要在羽毛球和「新寵」標槍中的二擇其一？「我選不了，兩樣都喜歡！」



學界港九D1田徑周五（24日）於灣仔運動場舉行首日賽事，黃義騫於男子B Grade標槍第五擲時，擲出58.50米奪金，並打破學界紀錄（舊紀錄為56.91米），除了他本人表現興奮，對手、場邊的隊友都不斷為他歡呼，惟他在第六擲未能再突破。雖然已以13.95米的差距拋離亞軍對手，但他卻笑言自己本身目標是60米，覺得仍有改善空間。

羽毛球和標槍 手心手背都是肉

黃義騫去年首次參加學界標槍即以47米奪得B Grade冠軍，今年同是奪冠卻擲出了58.50米，可算是「大躍進」，他直言滿意自己的進步幅度。黃義騫表示自己是標槍「初哥」，原先主項為羽毛球，惟老師發現自己殺球力量強，因而邀請他試玩標槍。

黃義騫以擲出60米為目標。（張倩儀攝）

「一年多前開始玩標槍，但現在都有繼續打羽毛球，喜歡（哪一樣）？兩樣都喜歡。」雖然記者們問道若要二擇其一他的選擇是什麼，但他堅持兩項都是自己所愛：「選不到！標槍練力，也讓我打球都變更強。」

黃義騫以師兄林銘堯的A Grade紀錄為目標。（張倩儀攝）

以師兄林銘堯A Grade紀錄為目標

他嘗試比較兩項：「練完標槍肌肉好痛，recover久一點；但羽毛球是練的時候很累，recover會快一點。」加上比賽環境和性質不同，他說着說着就發現無法比較：「羽毛球要看對手，好多因素影響，不過標槍就看自己。」

即使田徑場上的標槍比賽距離觀眾席遠，但黃義騫認為感受到的支持不比打羽毛球時少，同時以男拔舊生、曾是港隊代表的林銘堯的紀錄為目標：「有師兄在旁支持，下年我都會繼續望住師兄（林銘堯）A grade紀錄上。」