田徑．U18亞錦賽｜朱洛言800米奪銀成港隊第4牌　兼破25年前紀錄

在科威特舉行的第四屆田徑U18亞洲錦標賽（亞洲少年田徑錦標賽），香港隊連日獲得獎牌。

第三日賽事，田徑小將朱洛言在男子800米勇奪銀牌，更改寫兩項紀錄。



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朱洛言在周六晚上出戰男子800米決賽，跑出1分53.46秒，以0.16秒之差不敵伊朗選手，奪得一面銀牌，這個時間也大幅刷新他在今年6月曾造出的個人最佳時間（PB）及香港U18紀錄（1分56.48秒），同時更打破25年前（1997年）由梁達威創下的香港U20紀錄，當時紀錄為1分54.54秒。

朱洛言奪得男子800米銀牌，兼刷新兩項紀錄。（香港田徑總會Facebook）

朱洛言的銀牌，也成為香港隊繼白凱文在女子100米欄獲金牌、李紫桃的女子100米銅牌和賈慧妍的女子跳遠銅牌後，香港今屆賽事的第4面獎牌。

U18亞錦賽將在科威特當地周日晚上舉行決賽，屆時將上演男子及女子200米決賽，港隊有葉景維在初賽跑出21.75秒，以總成績第2名晉身男子決賽，李紫桃則在初賽以26.05秒小組次名晉級女子決賽。

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