學界D1田徑｜女子運動員包辨次日賽事4項紀錄　男女拔繼續居榜首

周二（28日）學界港九D1田徑次日賽事全日誕生的4個新紀錄，均為女子組出產。

其中，拔萃女書院中四生徐穎恩於女子B Grade 400米初賽跑出56.27秒，除了打破學界紀錄（舊紀錄為57.29秒），更刷新香港青年紀錄。



學界港九D1田徑次日，先有港大同學會書院李紫桃，於女子A Grade 200米初賽中以24.66秒，改寫陳佩琦於5年前所創的25.01秒紀錄，成為上午唯一新紀錄。

午飯過後，女子組繼續發力，以女拔徐穎恩最為亮眼。徐穎恩於女子B Grade 400米初賽中，跑出56.27秒一舉打破學界紀錄（舊紀錄為57.29秒），連帶將原本兩項香港青年紀錄都打破，包括18歲以下紀錄（舊紀錄為何鍵靈於2019年所創的57.1秒）和20歲以下紀錄（舊紀錄為馬穎雯在2022年創下的56.65秒）。

徐穎恩也憑此成績首名入決賽，賽後，她上氣不接下氣地表達出興奮的心情，首日她夥隊友於女子 B Grade 4X400米初賽以4分01.97秒刷新紀錄（舊紀錄：4分 07.74秒）。今天再寫歷史，她表示驚喜：「我知道會跑到56（秒），但以為會是56.9秒。」更表示因為4X400米的紀錄，給自己更大的信心。

其他紀錄方面，女子組其後再有瑪利諾修女院學校（中學部）中四生許鎧珈於女子B Grade標槍決賽中，首擲即擲出46.09米，第二擲再擲出48.10米，兩度推前U18（舊紀錄為44.4米）及學界紀錄（37.14米）兼奪金。

是日壓軸的4X100米接力初賽，協恩中學C Grade則以48.82秒刷新學界紀錄（舊紀錄為50.33秒），首名跑入決賽，一雪去年被取消資格的前恥。

協恩中學C Grade 4X100米接力打破學界紀錄。（張倩儀攝）

總成績方面，拔萃男書院經第二日賽事後，以229分大幅領先，旅港開平商會中學（135.5分）和香港華仁書院（131分）位居第二、三名。女子組競爭比較激烈，雖然女拔以226分居榜首，但緊隨其後的德望學校僅落後16分（210分），協恩中學則以189分排名第三位。