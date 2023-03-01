前西乙中場遭火車撞斃終年32歲　5年前雙腳傷殘努力活出第二人生

前西班牙球員柏拿奧（Pelayo Novo）面對厄運不低頭，5年前從球隊酒店高處墮下，雙腳傷殘，不能再踢波，但他沒有放棄人生，苦練輪椅網球，初有小成，近兩年多次參加比賽。不過，柏拿奧昨日（2月28日）再遇意外，遭火車撞斃，終年32歲。



柏拿奧去年到英國諾定咸參加網球賽，首圈贏波，8強止步。（Getty Images）

柏拿奧在昨日晚上約8時發生意外，在西班牙家鄉奧維多被一列火車撞死，終年32歲。他效力過的球會奧維多、科爾多瓦及盧高等在社交網站發文悼念，希望柏拿奧安息。

柏拿奧本來是一名足球員，在西班牙次級聯賽打滾多年。（Instagram）

柏拿奧17歲時在奧維多出道，司職中場，長期在西乙及西乙B打滾。他還踢過艾爾切、科爾多瓦、盧高及阿爾巴塞特。2018年3月31日，這是柏拿奧人生大變的一天，他與阿爾巴塞特隊友入住球隊酒店，備戰之後對侯爾斯卡的比賽。不過，他遇上意外，從酒店3樓跌下來。他多處骨折，接受5小時緊急手術後，住院50多日，之後再轉院，進行康復治療。

柏拿奧踢過艾爾切。（Instagram）

那時候，柏拿奧知道自己再不能踢波，要用拐杖或者坐輪椅。然而，他沒有放棄體育，積極面對，轉為練習輪椅網球，表現漸入佳境。他在2021年的國際網球總會的男子輪椅網球世界排名379位，至2022年參加了5項國際網球總會的比賽，排名升至162位，現時排164位，屬排名第9高的西班牙球手。

柏拿奧去年結婚。（Instagram）

打輪椅網球外，柏拿奧的生活忙碌又多姿多彩，與太太開設狗隻美容公司，又努力學習行政及財政知識，他還是阿斯圖里亞斯（西班牙的一個自治區）網球總會的董事會成員。在兩年前的訪問中，他感嘆：「我很感激，足球當初選擇了我，而我現在選擇了網球。」

柏拿奧在雙腳傷殘後，轉玩輪椅網球，成績也不錯。（Instagram）

可惜，上天要柏拿奧再面對意外，而這一次，奪去了他的性命。