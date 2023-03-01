港足3.23主場友賽新加坡　備戰明年亞洲盃　決賽周賽期終出爐

香港足球代表隊去年6月於印度取得2023亞洲盃決賽周席位，自1968年後再參與這項大賽。為備戰賽事，香港足球總會周二（1日）下午公布，港足將於3月23日主場友賽新加坡。

而主辦亞洲盃決賽周的卡塔爾足總則公布，亞洲盃決賽周將於明年1月至2月間上演。



港足去年在疫情下赴印度參與亞洲盃外圍賽，先後擊敗阿富汗與柬埔寨，雖不敵東道主印度，但仍取得出線決賽周資格，返港後更揭發當地衛生條件惡劣。

港隊去年取得亞洲盃決賽周資格。（HKFA）

今屆亞洲盃決賽周本由中國主辦，但中國最終因疫情棄辦，改由卡塔爾接手，是該國繼1988及2011年後再度主辦同一賽事，亦會連續主辦世界盃、亞洲盃及U23亞洲盃多項足球大賽。

亞洲盃原定在2023年6月至7月上演，但有指為遷就卡塔爾氣候，改期至冬天舉行，卡塔爾足總周二在官網公布，已就賽事成立本地籌委會，並透露賽事會於2024年1月12日至2月10日舉行。

香港足球代表隊相隔54年再闖亞洲盃決賽周。（HKFA）

屆時包括港足在內的24支球隊會抽籤分為6組，進行單循環分組賽，每組首兩名及4支最佳小組第三名球隊將晉級16強，展開一場過淘汰賽，決出冠軍。

為備戰賽事，港隊今月將兩度友賽，除早前公布會作客馬來西亞，足總今午再宣布，已與新加坡足總達成協議，港隊將於3月23日晚上8時，於主場旺角大球場迎戰新加坡國家隊，惟售票詳情會稍後再公布。

港足主教練安達臣早前已就兩場友賽徵召34名球員進入初選名單，他表示：「感謝球迷在上次友賽（去年9月對緬甸）對我們的支持，我們希望透過今次比賽，為來年的亞洲盃做好準備，我期待各位球迷繼續入場支持港隊！」