意甲｜摩連奴紅牌被逐聲稱採取法律行動　克雷莫納贏羅馬今季開齋

羅馬在意甲作客以1：2不敵克雷莫納，錯失升上前4名的大好機會，克雷莫納則取得今季首勝，終於擺脫榜尾位置，升上尾二。

羅馬教練摩連奴在下半場初段與第四裁判口角，遭球證出示紅牌，今季第3次被逐。摩連奴賽後批評第四裁判，聲稱考慮採取法律行動，直指對方跟他說話的方式令人難以置信。不過，摩帥拒絕向傳媒透露第四裁判跟他說了什麼。



球證比仙利尼向羅馬教練摩連奴出示紅牌。（Getty Images）

摩連奴的紅牌出現在下半場一開波，當時羅馬落後0：1。他與第四裁判馬高施拿（Marco Serra）口角，之後球證比仙利尼（Marco Piccinini）走到場邊，向摩連奴出示紅牌。摩帥十分激動，向比仙利尼投訴，並向馬高施拿「手指指」，最後他都要走上看台。這是摩連奴今季第3次被逐。

談到這面紅牌，摩連奴說：「我很激動，但我沒有瘋狂，我有這樣的反應，事出必有因。我需要看看能否採取法律行動。比仙利尼給我紅牌，因為不幸地第四裁判沒有能力理解他對我說的話。」

「我想知道有沒有錄音，我不想講施拿是來自都靈，而我們在接下來的周日就要對祖雲達斯。」

+ 1

摩連奴續說：「這是我職業生涯第一次，第四裁判以這種難以置信的方式跟我說話。這是不合理的。賽後，我去找他們理論。比仙利尼是我上次被逐時的第四裁判，他叫我向施拿道歉。我告訴施拿，他應該要有勇氣去解釋發生什麼事，但他的記憶有問題。」

不過，當傳媒要求摩連奴解釋施拿說了什麼時，他拒絕，並說：「我希望一切在更加公開的場合上進行。」

說了一大輪，摩連奴都沒有透露第四裁判說了什麼。（Getty Images）

最終，羅馬作客以1：2落敗，本身他們今仗贏波的話，就可以升上聯賽前4名，如今落敗仍以44分排第5位。至於克雷莫納賽前得9分排榜尾，今仗取得今季首場勝利，以12分擺脫包尾，超越森多利亞升上尾二。