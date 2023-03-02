F1專欄．燈走賽車｜淺談2023十大規例變化——周冠宇炒車引發修訂

雖然F1在2022年已經歷重大的賽車規則變化，而今年F1賽車的規格與去年相比，基本上保持不變，但仍有一些較細微的技術及體育規例變化。

F1開季在即，筆者趁現在與大家了解2023賽季的規則變化。

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變化1：咸美頓腰痛的後果——對付「海豚跳」的方針

「海豚跳」成為2022年F1賽季的一大話題，為針對此現象，F1在今年增設規例，針對戰車車身高度（Ride Height）和擴散器（Diffuser）尺寸的限制作調整。部份戰車去年出現「海豚跳」（Porpoising）現象，是由於去年起用的新規則講求地面效應（Ground Effect），造成的大量下壓力使戰車車底在最貼近地面時，空氣無法流過車底，這時地面效應失效令戰車無法「吸」在地上，導致戰車突然抬升；此時空氣重新流入車底、地面效應重新發揮作用產生下壓力，戰車又降低，不斷循環之下便出現「海豚跳」。

平治去年的戰車W13跳動問題嚴重，尤其在有超長直路的巴庫站更為明顯，今季新車W14又能否改善？（Getty Images）

因有車隊及車手投訴「海豚跳」引起的安全問題，F1於去年下半季推出一套針對底板 （Floor）的監測措施，這套規則於今年更具體，當中將有4大規則：將後輪前方的底板邊緣提高15毫米、提高擴散器底部高度10毫米、增加擴散器邊緣的剛性，以及增加一個探測器以監測戰車跳動的情況。 不過要留意的是，「海豚跳」是地面效應的副產品，新的規例暫時無法完全杜絕，而是監察和減輕問題。

變化2：周冠宇嚴重炒車引發的防滾架調整

在去年英國站起步時，周冠宇與佐治羅素碰撞後，戰車不斷翻滾、滑行並衝出賽道再撞欄翻側，畫面令人震驚，幸他最終無礙，但過程中，其愛快戰車的防滾架（Roll Hoop）竟然完全剝落，令戰車車頂完全貼地滑行，但這個裝置在戰車反轉時，理應起到極重要的保護作用，當時賽會立刻展開調查，最終決定調整防滾架的標準。

2023年技術規則規定，防滾架上需要加裝一個圓形的裝置，減低車手在戰車反轉時身體觸到地面的機會。新防滾架必須由耐磨物料製成，能承受15G的衝擊，並可同時承受施加在正面和背面的載荷。

變化3：應對大輪胎的副作用——加大倒後鏡

2022年的新規例之下，F1轉用了較大的18吋輪胎，且增設了覆蓋輪胎頂的小翼（Wheel Winglets），不少車手都曾投訴影響了他們觀看倒後鏡。為了改善車手的視野，2023年賽車的倒後鏡尺寸有所變化，鏡面寬度將從150毫米增至200毫米。

2023年F1戰車的倒後鏡面積將較去年大。（Getty Images）

變化4：衝刺賽倍增

從2021年起，F1每季舉辦三場於周六舉行的衝刺賽，而車迷、車手和車隊對此賽事的意見毀譽參半。今季衝刺賽的數目更會增加一倍至6場，分別於阿塞拜疆、奧地利、比利時、卡塔爾、美國（COTA）和巴西舉行。

2023年F1賽季，衝刺賽由3場增至6場。（Getty Images）

變化5：試行新排位賽規例

F1將於今年最多兩場分站試行「修訂版排位賽」(RQF)，即在排位賽三個回合，分別要求戰車使用指定配方輪胎——Q1使用硬胎，Q2為中性胎，而Q3則用軟胎；而每位車手最多只能使用11套乾地胎（原制度為13套）、4套乾濕胎和3套濕地胎，試行過後，會再評估是否適合在未來的賽事正式起用。

變化6：新增第六套乾地輪胎——C0

除了在試行新版排位賽時會更改規則，今季F1將也會將乾地輪胎配方，由過往由最硬到最軟的C1至C5共五種，再加入第六種的「C0」。不過C0本身並非新配方，其實只是由2022年的C1改名而來，取而代之的是一種全新配方的C1，以彌補較硬配方輪胎之間的性能差距，而C2至C5輪胎則維持不變。

F1輪胎供應商倍耐力在季前測試中提供的九款輪胎，除了六種乾地胎，尚有兩種濕地貼及一種試驗用輪胎：

變化7：去年罰格惹大混亂 賽會修例改字眼

2022的F1意大利站，足足有10名車手因更換動力單元（Power Unit）和變速箱等部件，而遭罰後退起步位置，並因此帶來混亂。衝刺賽後，賽會花費大量時間才成功計算出各車的起跑位置，不少車手在衝刺賽後都打趣道：「到底我會在什麼位置起跑呢？」

F1在規例中起用了更清晰的字眼：「已取得排位賽排名、而且被罰後退超過15位的車手，或被罰從尾位起步的車手，必定會排在其他取得排位賽排名的車手之後起跑；而這批車手的最終起步位置，則會再根據他們在排位賽的排名而定。」

變化8：試行提前啟用DRS

根據目前賽例，比賽展開或是重新起步後第三圈，戰車才能啟用DRS（Drag Reduction System，減阻系統），減低混亂和事故的機會，但由於戰車之間在比賽首兩圈的距離最接近，因此F1開始探討提早一圈，即在比賽、重新起步後的第二圈便能啟動DRS，從而增加超車的鏡頭。

F1將在今年的衝刺賽中就此做實驗，在起步、賽事重啟、或安全車結束後的第二圈就啟動DRS。至於其他有關DRS的規則，包括必須與前車保持1秒鐘距離、和DRS探測區域則維持不變。

F1將燃料溫度的下限提高，但同時會收緊對燃料密度的規限。（Getty Images）

變化9：提升冷卻燃料的彈性

去年的F1賽季，曾有戰車因燃料溫度未及時提升到規例中的下限，而幾乎未能離開車房或要直接由維修區起步。去年的溫度下限，是不得低於環境溫度10攝氏度以下，或低於20攝氏度，今年則修訂為不得低於環境溫度10攝氏度以下，或低於10攝氏度。

車隊為何會事先冷凍燃料？因為在同一容量下，溫度較低的燃料密度會較高，冷凍後，便可向戰車燃料箱注入同一容量但更大質量的燃料。賽會在放寬溫度限制後，同時也在另一邊廂施加限制，會將燃料密度的標準上限由0.25%降至0.15%，進一步限制車隊利用燃料獲得性能優勢的機會。

變化10：頭盔鏡頭、暖胎毯與螺絲

其他變化包括頭盔鏡頭 （Visor Cam） 正式成為標準配備，頭盔鏡頭去年出現後，令觀眾獲得妨如車手第一身的視覺，迴響相當正面，今年將會恆常使用。此外在動力單元、變速箱和底盤之間安裝的螺絲，今年起需要大於100kn的抗拉強度；至於引起許多爭議、在2024年取消使用暖胎毯的計劃，目前暫時未有定案是否實行，F1委員會將推遲到2023年7月再作決定。

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