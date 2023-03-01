英超｜孫興慜半祼廣告狂吸百萬Like　熱刺與F1合作球場內建賽車場

熱刺的韓國球星孫興慜一向是時裝品牌寵兒，他最新的CK內褲廣告亦在Instagram上大受歡迎。

另外，他效力的熱刺也開拓新商機，宣布與F1（一級方程式）簽約15年，而今秋在熱刺球場落成的電動高卡車場，成為箇中關鍵。



孫興慜一向是時裝品牌寵兒，他去年成為Burberry品牌大使，緊接再與Calvin Klein簽約出任其大使，當然不少得拍下品牌著名的半祼廣告硬照，展示CK內褲，同時盡展其頂級運動員身材。

孫興慜只穿內褲坐在梳化的造型，頗具霸氣。（Instagram）

孫興慜上周到米蘭出席時裝周的Burberry大秀，被韓國女星全智賢化身小粉絲「集郵」，他今周再在Instagram分享了自己為CK拍下的新廣告，當中不少都是僅穿內褲擺「甫士」展示胸肌、腹肌和「人魚線」，亦有他穿上長牛仔褲的造型，但均為半祼，帖文一出便瘋狂吸Like，僅半天已獲逾160萬個讚好，國家隊隊友黃喜燦、熱刺隊友柏度樸路（Pedro Porro）、現效力諾定咸森林的前熱刺隊友奧利亞都紛紛留下各種表情符號，表示好奇或驚訝。

+ 1

孫興慜的Instagram帖文除了足球之外，其餘大多是與品牌合作有關，包括行李箱品牌TUMI、太陽眼鏡品牌Gentle Monster、新加坡啤酒Tiger Beer、維他命LEMONG、電競器材ROG等等，全都在其「客戶名單」上。

熱刺球場內正增建電動小型賽車場。（Getty Images）

至於熱刺也有新商機，這支北倫敦球隊宣布與F1簽約15年，合作推動賽車運動、向不同群族提供就業機會、令賽車產業更多元化，同時推動賽車的可持續發展。熱刺球場內正興建全球第一個置於球場內的電動小型賽車場，場館設施齊備，有兒童及成人賽道，也已獲英國小型賽車會認可，賽車場將會在今年秋天揭幕。

熱刺同時會與F1合作，成立新的車手青訓學院，希望培育出未來的F1車手，雙方同時會合作舉辦各種教育活動，讓區內學校及年輕人參與，並提供向工程及軟件研發等工作發展的道路。

熱刺曾有車隊出戰超級聯賽方程式（Superleague Formula），這是一項在2008年創立、由全球足球球會參加的方程式賽車賽事，AC米蘭、利物浦、燕豪芬、多蒙特、費林明高甚至中國的北京國安也有參賽，當中北京國安成為首年冠軍，利物浦也曾奪2009年冠軍，熱刺則在2009、2010都屈居亞軍。