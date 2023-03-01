F1｜一文介紹2023車隊與車手　紅牛獲看好　黑馬挑戰平治法拉利

F1（一級方程式）本周末便開季，本文為大家簡介十支車隊的車手、背景及變動，同時簡述其季前測試表現。

一連三日的季前測試上周已在巴林完成，雖然季前測試的排名無法反映戰車實力，但綜合實地採訪的媒體報道，仍可看出一些端倪。



1. 開季第一站

巴林站

日期及時間：

3月3日（周五） 晚上7:30 自由練習1、晚上11時 自由練習2

3月4日（周六） 晚上7:30 自由練習3、晚上11:00 排位賽

3月5日（周日） 晚上11:00 正賽

香港區直播：待公布



誰會在巴林站先拔頭籌？（Getty Images）

2. 車隊介紹（按上季排名排列）

紅牛戰車RB19。（Getty Images）

紅牛（Oracle Red Bull Racing）

上季排名：1

車手：1.韋斯達賓（Max Verstappen）、11.佩雷斯（Sergio Perez）

領隊：漢拿（Christian Horner）

車隊世界冠軍：5次

車手世界冠軍：6次

動力系統：本田

紅牛車隊車手：2021及2022車手世界冠軍韋斯達賓（右）及佩雷斯（左）。（Getty Images）

紅牛車隊上季季初曾出現可靠性問題，但由季中開始，戰車性能便遠遠拋離其他競爭對手，最終毫無懸念下由韋斯達賓連續第二年奪得車手世界冠軍，同時獲得違睽8年的車隊總冠軍，似乎成為2022年起用的新規例下，最成功的車隊。

紅牛去年因成本「小額超支」而遭處罰，需削減空氣動力測試時間，但似乎暫無礙今季新戰車RB19的開發，這輛建基於上季出色的RB18改善而成的戰車在季前測試後，各大媒體紛紛指其表現「神一般」，而紅牛顧問馬高（Helmut Marko）也坦承：「我們的長距離速度很顯然比其他對手快、或是至少快一點。」今季季初，似乎也會是紅牛的天下。

法拉利戰車SF-23。（Getty Images）

法拉利（Scuderia Ferrari）

上季排名：2

車手：16.陸克萊（Charles Leclerc）、55.辛斯（Carlos Sainz Jr.）

領隊：華沙（Fred Vasseur）

車隊世界冠軍：16次

車手世界冠軍：15次

動力系統：法拉利

法拉利上季季初曾以優越的戰車性能成為冠軍大熱門，但未幾便因為可靠性問題、人為錯誤、策略出錯、車手犯錯，令爭標化為泡影，雖然往往能憑出色的單圈速度在排位賽取得前排位置，但一到正賽便難與紅牛競爭，前領隊賓諾圖最終自行辭職，由原愛快車隊領隊華沙接手。

接過燙手山芋的華沙上任後，立刻針對Pitwall人手作調動，主要是將原本出任戰術長的Inaki Rueda調回廠房做體育總監，並提拔Ravin Jain取而代之，令人期待調動會帶來什麼效果。季前測試方面，陸克萊在測試新戰車SF-23後，說得非常現實：「新戰車在氣動力上的改動，令在彎位的表現不太好，我們仍在尋找最合適的設定。」新戰車、新領隊之下，法拉利能挑戰紅牛的地位嗎？

平治戰車W14。（Getty Images）

平治（Mercedes-AMG Petronas F1 Team）

上季排名：3

車手：44.咸美頓（Lewis Hamilton）、63.佐治羅素（George Russell）

領隊：禾夫（Toto Wolff）

車隊世界冠軍：8次

車手世界冠軍：9次

動力系統：平治

平治車手：七屆車手世界冠軍咸美頓（左）及佐治羅素（右）。（Getty Images）

平治上季在新規例之下，戰車性能無疑遠遜於紅牛和法拉利，加上花了半季時間去解決「豚跳」的問題，上季很早已脫離爭標行列。但平治上季的戰車W13可靠性極高，唯一一次因技術故障而未能完賽，是咸美頓在煞科戰阿布扎比站因液壓問題而在倒數第三圈退賽，而懸念落在他們能否解決困擾整季的「豚跳」，及原任首席策略師的華禾斯出走到威廉士後，影響會有多大。

在巴林季前測試，平治的新戰車W14與主要對手在速度上的距離似乎收窄，但車尾則出現不穩、滑動的情況，紅牛顧問曉密馬高也指出，平治戰車仍有跳動的情況，未知可否及時改善。加上阿士東馬田在測試的表現驚人，甚至可與平治匹敵，平治在季初的位置也許是與阿士東一同爭逐「三哥」之位。

著名F1評述Martin Bundle指，平治與車隊此前八連霸時最不同之處，是出現一種欠缺信心的氣氛，他更以今季戰績大跌的英超球隊利物浦作比喻：「不是有點奇怪嗎，感覺就像利物浦——表面看起來沒有什麼變化，也許只是人腳上有點變動，也有點欠缺信心的感覺，在我眼中，現在的平治就是如此。」

Alpine戰車A523。（Getty Images）

Alpine（BWT Alpine F1 Team）

上季排名：4

車手：31.奧干（Esteban Ocon）、10.加斯利（Pierre Gasly）

領隊：沙夫拿亞（Otmar Szafnauer）

車隊世界冠軍：2次（雷諾年代）

車手世界冠軍：2次（雷諾年代）

動力系統：雷諾

Alpine車手：新加盟的加斯利（左）和奧干（右）。（路透社）

法國車隊Alpine上季成為車手市場主角，季中原本效力的車手艾朗素突然宣布將在2023年轉到阿士東馬田，Alpine想提拔新星皮亞斯特利又遭對方公開拒絕，同時鬧出合約糾紛，最終他們由艾法托利挖角，邀得加斯利加盟，與其兒時好友、一度反目的奧干組成「全法國陣容」，兩位車手的關係、能否順利合作成為一大話題。

雖然場外新聞多多，但Alpine戰車在場上的表現、及在賽季期間的研發確實有成果，上季成為除了「三強」之外的最佳，惟可靠性為人詬病，戰車多次因技術問題退賽，當中在新加坡站更是兩架車都因引導問題退賽。車隊在季前測試似乎「留一手」，沒有在「輕油」下測試也沒做快圈，未展現新戰車A523的真正實力，也已明言第一站已會有更新，令人難以估計其開季的位置。

麥拿侖戰車MCL60，以車隊出戰F1第60年命名。（Getty Images）

麥拿侖（McLaren F1 Team）

上季排名：5

車手：4.諾里斯（Lando Norris）、81.皮亞斯特利（Oscar Piastri）

領隊：史迪拿（Andrea Stella）

車隊世界冠軍：8次

車手世界冠軍：12次

動力系統：平治

麥拿侖在2020賽季曾奪得第三名，加上自家培育的車手諾里斯獲公認是最優秀的車手之一，令車迷期望看到他們能一步步重返巔峰。然而，2021年戰車表現縱使是中游最佳之一，該季加盟、經驗豐富的列卡度表現卻不似預期，最終車隊獲第4位；去年的戰車季初表現惡劣，加上列卡度毫無起色，終第5名收場，季中時，車隊終決定2023年要放棄仍有一年合約的列卡度，由Alpine挖來其「超級新星」皮亞斯特利。

不過，踏入出戰F1 60周年的麥拿侖，季前測試似乎不太順利，普遍主流賽車媒體都認為其新戰車MCL60在季初階段，會與威廉士成為「包尾」份子，連車隊行政總裁布朗（Zak Brown）也直言，戰車未能達到為今年早段設下的開發目標，只能做好季內開發，希望在季尾能衝擊車隊第四名。

愛快戰車C43。（Getty Images）

愛快（Alfa Romeo F1 Team Stake）

上季排名：6

車手：77.保達斯（Valtteri Bottas）、24.周冠宇

領隊：阿魯尼巴維（Alessandro Alunni Bravi）

車隊世界冠軍：0次

車手世界冠軍：2次

動力系統：法拉利

愛快是上季其中一支戰績大躍進的車隊，尤其前半段受惠於法拉利引擎的性能，加上相當擅長排位賽的前平治車手保達斯加盟，首8站有6站都至少有一部車成功得分，惟之後便得3站有分，但上半季的分數已足夠他們奪得第6名。今年的戰車C43經過巴林測試後，可靠性似乎有所改善，不過保達斯仍曾在測試中「死火」引發紅旗，但他認為戰車比去年有所改善，「全隊的水平都提升了」。

愛快在原領隊華沙轉投法拉利之下，由原任沙巴集團總監的阿魯尼巴維接手，本身是律師的他，此前曾出任其他次級方程式車隊的管理層。今年亦是這支原名沙巴的車隊最後一年以這愛快的名義出戰，沙巴將在今年年底結束與愛快的合作，並在2026年開始成為奧迪的廠隊。

阿士東馬田戰車AMR23。（Getty Images）

阿士頓馬田（Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team）

上季排名：7

車手：14.艾朗素（Fernando Alonso）、18.史杜爾（Lance Stroll）

領隊：卡拉克（Mike Krack）

車隊世界冠軍：0次

車手世界冠軍：0次

動力系統：平治

阿士頓馬田上季在四屆車手世界冠軍華迪爾宣布退役後，突然邀得兩屆冠軍、41歲的艾朗素由Alpine加盟，震驚整個F1界，也引起了車手市場的亂局。不過其戰車上季表現節節上升，在排位賽表現雖不佳，但在正賽中越戰越勇。

今季季前測試，新戰車AMR23更成為眾媒體眼中的「黑馬」，指出以其在測試中的表現，或許有力與平治和法拉利一爭長短，當然，測試與開季之間仍有一星期，一切都可能改變，且看他們是否真的能帶來驚喜。不過阿士頓同時迎來壞消息，車手史杜爾季前因單車意外受傷，未能參加測試，需由後備車手菲臘比祖高域（Felipe Drugovich）代替，而史杜爾能否參加巴林站仍是未知數，車隊已表明若他無法上陣，將由祖高域頂替。

哈斯戰車VF-23。（Getty Images）

哈斯（MoneyGram Haas F1 Team）

上季排名：8

車手：20.麥奴臣（Kevin Magnussen）、27.侯根堡（Nico Hülkenberg）

領隊：史迪拿（Guenther Steiner）

車隊世界冠軍：0次

車手世界冠軍：0次

動力系統：法拉利

另一支去年在新規例下大躍進的車隊，在2021年慢得絕望、全季一分未得的哈斯，上季憑着開季首四站三度得分的表現，加上曾有兩站兩部戰車都成功得分，最終得以排第8名，全季亮點是突然回歸的麥奴臣竟在巴西站奪得頭位。哈斯今季放棄「車神之子」米克舒密加，並以經驗豐富的侯根堡取而代之，這位德國車手仍保持着「未曾上過頒獎台的車手中出場數最多」的紀錄，但經驗豐富或有助戰績更上層樓。

今季的哈斯仍然值得期待，新戰車VF-23在季前測試中表現平穩，展現出不俗的速度及可靠性，領隊史迪拿坦言在測試中「已做到所有定下的目標」，相信有力在中游競爭。

艾法托利戰車AT04。（Getty Images）

艾法托利（Scuderia AlphaTauri）

上季排名：9

車手：21.迪維斯（Nyck de Vries）、22.角田裕毅（Yuki Tsunoda）

領隊：杜斯特（Franz Tost）

車隊世界冠軍：0次

車手世界冠軍：0次

動力系統：本田

艾法托利今季最大焦點是換上「熟齡新秀」迪維斯，取代轉投Alpine的加斯利，28歲的迪維斯是2019年的F2冠軍、也是2020-21賽季Formula E的世界冠軍車手，上季F1在意大利站臨陣頂替患盲腸炎的威廉士車手艾邦出賽，結果在這場處子戰以第9名完賽，一鳴驚人取得積分，最終加盟艾法托利。他與第三年出戰F1的日本車手角田裕毅對碰，將是焦點所在，畢竟角田雖然偶有好表現，但上季仍相當不穩定。

另外，艾法托利也面對着未知的未來——這支意大利車隊一直是紅牛車隊的「青訓隊」，然而紅牛集團表明由於艾法托利的運作成本和收穫不成正比，尤其上季戰績不佳，車隊未來一是遷往英國、一是被出售。上季的戰車AT03戰力疲弱，戰術、換胎等都屢次出錯，只得9站能得分，最終排名尾二，今季艾法托利表明會減低對紅牛舊部件的依賴，意味AT04不是「RB19複製品」，而季前測試後，外媒普遍預測他們會繼續是「下游班」，可說內憂外患。

威廉士戰車FW45。（Getty Images）

威廉士（Williams Racing）

上季排名：10

車手：23.艾邦（Alex Albon）、2.沙根特（Logan Sergeant）

領隊：華禾斯（James Vowles）

車隊世界冠軍：9次

車手世界冠軍：7次

動力系統：平治

老牌車隊威廉士近年戰績一直疲弱，近5季有4季都包尾，難以想像他們在2014、15年均是季軍，80及90年代更曾9次奪得車隊總冠軍。威廉士上季雖有8分進帳，FW44更被笑稱為「防守型戰車」，難以進攻但因直路速度高，往往令對手難以爬頭，車隊最終有5站成功得分，最終仍敬陪末席。

威廉士今季有兩大轉變，上季結束後前領隊加比圖突然離隊，由平治前首席策略師華禾斯取代；車手方面先是棄用加拿大車手拉迪菲，轉用美國小將沙根特，去年是他在F2首個完整賽季，最終獲第4名。曾效力紅牛車隊的艾邦上季「回歸」表現相當不俗，惟沙根特始終是新秀，而且新戰車FW45在季前測試後，也被普遍視為「有進步、但仍是下游份子」，相信季初難有太亮眼的表現。