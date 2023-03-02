英足總盃｜曼聯反勝闖8強　加拿祖建功全靠坦赫格賽前一句話

上周末在英格蘭聯賽盃封王的曼聯，繼續向「四冠王」進發，周三（1日）深夜轉戰英格蘭足總盃，在奧脫福主場與韋斯咸爭入8強，結果反勝對方3：1，晉級8強。

曼聯的阿根廷新星加拿祖，今仗在關鍵時刻再度挺身而出，攻入反超前一球，主帥坦赫格盛讚此子再有進步。



曼聯在稱霸聯賽盃後，今仗稍作調整，主帥坦赫格收起拉舒福特及卡斯米路，改以加拿祖及麥湯米尼擔任正選，而一對中路守將亦變成「曼迷」們熟悉的連迪路夫與哈利馬古尼。早在開賽前，曼聯的正﹑副隊長馬古尼與般奴費南迪斯齊齊把聯賽盃錦標帶進場內，向奧脫福的球迷展示，而迪基亞更從傳奇領隊費格遜手上，接過球會史上最多場保不失的獎項。

曼聯兩名隊長手持着聯賽盃錦標進入奧脫福。（Getty Images）

曼聯開賽早段攻勢凌厲，沙比薩與加拿祖的射門皆過不了對方門將艾路拿，兩軍上半場互無紀錄。換邊後，韋斯咸左路一次攻勢，蘇錫克在邊線疑似出界在先，但球證未有表示，球賽繼續，賓華馬接應艾馬臣橫傳，禁區內一控一射破網，54分鐘先開紀錄。

韋斯咸的賓華馬為球隊先開紀錄。（Getty Images）

落後的曼聯隨後換入拉舒福特增強攻力，卡斯米路接應般奴的罰球傳中頭槌入網，惟VAR指越位在先，入球無效。曼聯其後一次角球攻勢，同樣由般奴開出，韋格賀斯衝頂，韋斯咸的阿古特解圍時不慎擺烏龍，紅魔鬼77分鐘追成平手。

曼聯憑對方的烏龍球追成平手。（Getty Images）

曼聯末段繼續施壓，韋格賀斯的射門被擋出，落在加拿祖腳下，這名阿根廷新星從高控下皮球再起腳，皮球遠柱入網，90分鐘攻入反超前一球。補時階段，韋格賀斯依然積極逼搶，成功逼使韋斯咸防線失守，後備入替的費特禁區內奠勝，結果曼聯以3：1反勝「鎚仔幫」，順利晉級8強。

坦赫格：是時候展示一個正選應有的作用

18歲的加拿祖曾被網民狠批「唔夠班」，但這名阿根廷新星用入球說話，並在今仗再有進賬，這球大位射遠柱更顯功架。

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主帥坦赫格賽後點名稱讚加拿祖，盛讚這名新星再度進步，「我賽前向他（加拿祖）說：『是時候展示一個正選應有的作用。』我知道他有能力做到，而他在今仗做到了，我再看到他的進步。」

加拿祖除了腳下功夫了得，坦赫格指他還有其他強項，「他（加拿祖）不只有技術，更有射術，他就像有一副強大的引擎，能夠在90分鐘或120分鐘內展現速度。」

坦赫格盛讚加拿祖不只有技術，更有無盡的體力。（Getty Images）

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