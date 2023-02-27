聯賽盃決賽評分︱曼聯防線評價高除了他　卡利奧斯紐卡素中最高分

英格蘭聯賽盃（又稱：聯賽盃／英聯盃）決賽曲終人散，曼聯兩球淨勝紐卡素封王，英國《天空體育》為兩軍評分，曼聯防線獲得極高評價，唯獨一人例外。



卡斯米路最高分 曼聯唯一缺口半場即被換走

曼聯憑卡斯米路的頭槌及保治文的烏龍球奠勝，兩球擊敗紐卡素。入球功臣卡斯米路被《天空體育》評為全場最高的9分，指這名巴西中場今仗再挺身而出，除了攻入開紀錄一球外，今仗更充分展現閱讀球賽能力。

曼聯防線的評價同樣高，四人防線除了達洛治錄全隊最低的5分，其餘3人皆獲得8分。事關達洛治今仗面對辛特麥斯明，守得十分吃力。主帥坦赫格半場即遣雲比沙卡入替，這名英軍右閘面對麥斯明不落下風，成功減低紐卡素的側擊威脅。

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達洛治面對辛特麥斯明踢得十分吃力，半場已被調離場。（路透社）

曼聯眾將評分：



門將：迪基亞（8分）

後衛：達洛治（5分）﹑華拉尼（8分）﹑利辛度馬天尼斯（8分）﹑勞基梳爾（8分）

防守中場：卡斯米路（9分）﹑費特（6分）

進攻中場：安東尼（6分）﹑般奴費南迪斯（6分）﹑拉舒福特（7分）

前鋒：韋格賀斯（7分）

後備：雲比沙卡（8分）﹑沙比薩（6分）﹑麥湯米尼（6分）﹑查頓辛祖（5分）﹑哈利馬古尼（從缺，上陣時間太短）



紐卡素今仗由卡利奧斯（Loris Karius）把關，即使失掉兩球，但整體表現不算失禮，曾經兩度擋出拉舒福特及般奴的黃金機會，全場一共錄得8次撲救，《天空體育》給予這名德國門將8分，與般奴古馬雷斯並列全紐卡素最高分的球員。

卡利奧斯兩撲曼聯的黃金機會，今仗獲全隊最高的8分。（路透社）

紐卡素眾將評分：



門將：卡利奧斯（8分）

後衛：捷比亞（7分）﹑丹般恩（6分）﹑保治文（6分）﹑法比安舒哈（6分）

中場：祖連頓（7分）﹑般奴古馬雷斯（8分）﹑桑恩朗達夫（5分）

前鋒：阿米朗（6分）﹑辛特麥斯明（7分）﹑哥林威爾遜（6分）

後備：伊沙克（7分）﹑積及梅菲（6分）﹑韋洛克（5分）

