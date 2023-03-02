英超｜阿仙奴冬窗新兵漸融入　佐真奴杜沙特有數字呈現不了的貢獻

上個月輸給愛華頓後，阿仙奴今晨（2日）主場再遇這支爛打球隊，有點令人意外地以4：0輕鬆復仇，在聯賽榜以25戰得60分續踞首位，領先曼城5分；在冬季轉會窗收購的李安度杜沙特與佐真奴漸融入球隊，是「兵工廠」繼續爭標的重要棋子。



雖然入波的還是阿仙奴今季的3位神射手加比爾馬天尼利、馬田奧迪加特及布卡約沙卡，但是佐真奴與杜沙特其實有一些從數字看不見的貢獻。

沙卡為阿仙奴打破僵局，但佐真奴與杜沙特的貢獻是無形的。（路透社）

佐真奴確實是一個很難看得透的球員，踢法慢條斯理，傳球以駁腳為主，可是無論哪一個教練，都很喜歡用他，從拿玻里的沙利（還將他帶到車路士），到車路士如杜慈等幾名主帥，以至意大利教頭文仙尼，都一樣重用他。連同今仗，他已連續4場任正選，足見他也獲領隊阿迪達的歡心。

控球出色、位置感佳的佐真奴，令阿仙奴中場增加不少變化。（Getty Images）

這名意大利防中到了阿仙奴後，表現其實跟他在車路士相像，墮得很後，疏理着後場的傳球，偶爾長傳分邊，但由於他控球很好，位置感出色，令在進攻時會移入中場的辛真高，可以推得更前，有助瓦解像愛華頓般龜縮的防線；沙卡打破缺口的一球，正是接應辛真高的直線妙傳。阿迪達雖然在易邊後便以防守力更強的湯馬士柏迪入替佐真奴，但只屬戰術需要，因為已領先兩球，可以穩中求勝。

杜沙特可踢中鋒及左翼，變相解放了原任左翼的馬天利尼。（Getty Images）

相對佐真奴，杜沙特的作用明顯得多，不只是阿仙奴所入的第3球，是由他左路壓落底線傳中給奧迪加特撞入，更重要是，他走位靈活且盤帶出眾，可勝任中鋒及左翼，因此能與馬天尼利不時換位，教對手更難防範。

回到阿仙奴先開紀錄一球，原任左翼的馬天尼利，跟杜沙特換了位，先去到中央位置，再突然走到右側作疊瓦，「Overload」了愛華頓左路的防守，踢到40分鐘都沒有太多漏洞的客軍左閘邁高蘭高分散了注意力，那怕只是半秒，卻足以讓沙卡乘虛而入。

阿仙奴之前經歷了聯賽1和2負的小低潮，即以3連勝強勢反彈。（路透社）

加比爾捷西斯長期養傷後，阿仙奴中鋒位置本由尼基迪亞擔任，但他長於埋門，策應功夫有所不及，因此阿仙奴有一段時間攻擊力有點飄忽。杜沙特來投，正好釋放了勤於走位的馬天尼利，這名巴西小將不單今仗梅開二度，之前兩場均有建功，已助球隊連勝3場。

愛華頓25場只入17球，攻力是聯賽最差，若不改善，恐難逃離降班漩渦。（路透社）

從前讓「般尼從來不易」的戴治，如今統率愛華頓，雖然今仗遭逢大敗，但頭40分鐘是對辦的，4後衛前是3名硬淨的防中，兩翼伊禾比與麥尼爾也頻頻回防，令阿仙奴在入球之前都只得1次射門。然而，球員偶爾失去專注力，譬如所失第2球，伊祖沙古爾竟在後場被搶去皮球，代價卻非常沉重。

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戴治也需加強球隊反擊的質量，3防中的弊病在於由守轉攻時，不夠快速，也不夠效率。先求不失，確無可厚非，但25場只入17球是聯賽最差，暫排尾3的「拖肥糖」攻力疲乏如斯，再不改善，恐難逃離降班漩渦。

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