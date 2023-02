格連活特案峰迴路轉　強姦罪撤控不久傳做爸爸　首度會見曼聯高層

曼聯新星格連活特(Mason Greenwood)被控企圖強姦及襲擊女友Harriet Robson,之後盛傳二人重修舊好,至本月初格連活特獲皇家檢控署撤銷控罪,消息傳出不久,再次出現峰迴路轉的劇情——21歲的格連活特即將初為人父。



格連活特早前被指與Harriet重修舊好,近日盛傳即將初為人父。(Instagram)

前文提要:

格連活特與Harriet Robson是同校同學,Harriet是個模特兒,金髮碧眼,樣子標緻,身材亦相當惹火。二人2019年開始拍拖,這段戀情並不順暢,2020年便曾一度分手。

2022年1月Harriet 突然在Instagram Story上載自己滿口鮮血的短片,她的精緻臉蛋之下,口角對落流下一條長長血痕,一路延伸至頸部和胸口,相當恐怖詭異。加上一句:「給每個人看清楚格連活特對我做過的事」(To everyone who wants to know what Mason Greenwood actually does to me),她還上載多張身上不同部位瘀傷的照片。

她附上一段2021年10月的錄音,聲音檔案中,男方似乎正強迫女方進行性行為。對話中,應是格連活特的男子索歡,他被拒絕後大發雷霆,Harriet直言不想性交,格連活特大喝一聲:「收聲,我要做」,之後似乎有所行動,Harriet稱:「Mason(格連活特名字),你要禮貌一點」,惟對方一口拒絕。期間背景一度傳來拍打聲音,似是有人出手動粗。

去年1月曼聯新星格連活特女友Harriet Robson,在IG Story分享自己滿口鮮血的短片。(Instagram)

慎入:Harriet上載多張受傷照片

+ 1

去年初當Harriet的IG Story甫上載,即在網上瘋傳,網民一同為她抱不平,聲討格連活特,甚至直言如果一切屬實,必須將他踢出足球場。之後警方介入,以涉嫌強姦及毆打罪名拘捕他,曼聯亦即時禁止他訓練和出賽。

案件拖延多時,終在去年10月上庭,格連活特被控企圖強姦等3罪,惟至本月初,皇家檢控署發言人表示:「由於關鍵證人退出,加上新曝光的材料難以令事主被判有罪」,因此撤銷格連活特所有控罪,當局指將繼續審視案件。

在此之前,坊間早已流傳格連活特與Harriet復合的消息,至案件獲撤控,原因是「關鍵證人退出」,此案最關鍵的證人就是Harriet本人,更令外界深信二人重修舊好。然而意想不到的是,英國《太陽報》報道稱,「格連活特的另一半懷孕,他即將首次當父親。」報道巧妙地沒有開名指明他另一半的名字,但外界一致猜想他的伴侶仍是Harriet。

點圖睇:格連活特性感女友Harriet

+ 11

即使格連活特早前獲撤控,不代表他在曼聯的前途現曙光。事實上,由於今次事件非常敏感,加上Harriet的短片和錄音檔實在太震撼,大量曼聯球迷不想他重返球隊,甚至盛傳隊中不少職球員,尤其是曼聯女子隊全體球員均反對他歸隊。

他目前仍被曼聯停操停賽,正接受球會內部調查,惟英國《太陽報》消息指,「格連活特和他的團隊已首度跟曼聯管理層會面」,球會認為「要給予格連活特一次解釋自己的機會才公平」。曼聯正考慮如何處置他,選擇包括今夏將他出售、終止合約及讓他復操歸隊。周薪7萬英鎊的格連活特,跟曼聯的合約2025年屆滿並可自動續約一年。

格連活特能否重返曼聯仍存變數。(Getty Images)

現年21歲的格連活特,足球天份毋庸置疑。年紀輕輕已為曼聯129次上陣,攻入35球,無論在球會以至英格蘭國家隊,均是其中一顆最令人期待的明日之星。然而球場之外,他惹來麻煩亦不少。

2020年9月格連活特在英格蘭對冰島的歐國聯賽事,首次成為大國腳。為慶祝這個大日子,他竟與隊友菲爾科頓帶同4名冰島女子到大軍入住的酒店,性派對醜聞被爆出後,英格蘭領隊修夫基以違反防疫規定為由,將二人逐出國家隊。科頓不久後已再度入選,惟格連活特至今尚未獲第二頂喼帽。

此外他亦曾屢次傳出跟現已離隊的C朗拿度不和,二人在球場內零交流,彼此不會互相傳球,C朗亦曾抱怨,陣中年輕隊友不聽教導。