大埔行山｜梧桐寨賞桃花上四方山打卡奇石 穿梭竹林隧道落碗窰
撰文：CATT’S BLOG
出版：更新：
兔年正月廿五，東北風仍影響本港，天氣早、晚清涼，小組活動梧桐寨上四方山。
（出發日期：2023年2月15日）
早上9時30分在梧桐寨巴士站集合，人齊後沿車路上行，途經梧桐寨村至萬德苑，順探路旁的一棵桃花王，上星期看山友照片路旁的桃花盛放，可能近日時冷時熱，今日見桃花已乾，還開始凋謝。拍照後沿瀑布路上至岔口，不入瀑布，走右面山路直上四方亭大休。
▼按圖看清路線及沿途風景，經梧桐寨村至萬德苑，再沿瀑布路上四方亭👇👇👇
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休後逆行麥徑上四方山，沿途有不少奇石可拍照，地標是大炮石。再前行不遠會見到蟹蚶石、M141牌附近是猴岩頂，左邊有路轉左下山經燕岩竹林隧道、燕岩廢村下山，出口是元墩下祠堂，祠堂前水泥路直走經元墩下村屋下新屋家，經碗窰返回大埔，今日直上直落好好玩，11公里，5小時完成。
▼按圖看清路線及沿途風景，逆行麥徑上四方山，經燕岩竹林隧道下山👇👇👇
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（部份相片取自隊員）
【本文獲「CATT'S BLOG」授權轉載。】
由梧桐寨上四方山再落碗窰需要行多少時間？
全程約11公里，要行5小時
怎樣找到由四方山落燕岩竹林隧道的路口？
M141牌附近是猴岩頂，左邊有路轉左下山經燕岩竹林隧道、燕岩廢村下山