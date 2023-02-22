人物誌｜因一次失誤便沉淪5年的門將　卡利奧斯人生有Take Two?

就像某航空公司被稱為「因航」那樣，卡利奧斯（Loris Karius）每次被傳媒提起，總是以他在2017/18球季歐聯決賽嚴重犯錯令利物浦不敵皇家馬德里作引子。當然包括這一篇。



他的名字再次進入人們的視野，皆因紐卡素門將普比（Nick Pope）停賽，「2號龍」杜巴夫卡又因規例無法出戰，所以這名兩年沒在正式賽事披甲的門將，隨時要在周日對曼聯的聯賽盃決賽把關。



這些年，到底卡利奧斯做過什麼？



打開卡利奧斯的IG，粉絲數達185萬，比紐卡素官方IG的148.9萬還要多；他的生活多姿多彩：與明星女友Diletta Leotta（IG 860萬粉絲）參加派對、西裝骨骨地去吃聖誕晚餐、身披粉紅外套觀看摩納哥F1賽事、踩着越野電單車在森林馳騁⋯⋯還好，最近12個post裏有5個是披着紐卡素球衣的，否則很難會記起他其實是個職業足球員。

不過，我沒有忘記卡利奧斯那一場歐聯決賽賽後，哭着向看台上的利物浦球迷道歉的情景。事後，利物浦找了醫生做醫學報告，證明卡利奧斯因比賽初段被皇馬守將沙治奧拉莫斯手肘打中頭，導致其視覺空間感有偏差，這也解釋了何以明明有個賓施馬在前面，卡利奧斯還是向那個方向拋出皮球，然後被對方舉腳一篤入網；還有，面對加里夫巴利的遠射，卡利奧斯手槌打不準直接將皮球打進網窩。

卡利奧斯在歐聯決賽失誤後，哭着向看台上的利物浦球迷道歉。（Getty Images）

球迷不知有沒有原諒卡利奧斯，但利物浦兩個月後決心簽入了艾利臣比加，奠下贏得英超及歐聯錦標的基礎。

卡利奧斯呢，就被借到比錫達斯。這支土耳其勁旅的管理層及球迷原本對這名德國門將加盟十分雀躍，認為球隊獲得了一位「有豐富經驗的世界級球星」，只是，他在比賽時還是偶有失誤，恰巧時任比錫達斯的主帥根尼斯（Şenol Güneş）正是守門員出身，1970年代當打之時，更保持聯賽1110分鐘不失守的紀錄。據報根尼斯起初很耐心指導卡利奧斯，但後者卻似乎不甚領情，結果雙方的關係便越趨緊張。

卡利奧斯之後被借用至比錫達斯，但發展依然未如人意。（Getty Images）

令卡利奧斯決心出走的原因是，比錫達斯拖欠其薪金幾個月，然後其團隊告上國際足協。比錫達斯會方及球迷都認為卡利奧斯上陣時交不出水準，還將事情鬧大，實屬麻煩友，當地媒體加入口誅筆伐的行列，但據利物浦的內部消息稱，其實比錫達斯根本不想買斷卡利奧斯，所以做不同的小動作逼走他。

卡利奧斯在2020/21球季被借到柏林聯，但只上陣了5次。（Getty Images）

卡利奧斯之後被借到祖國的柏林聯，那時他選擇這支新興勢力不單是想回到熟悉的地方重拾狀態，而且其時任明星女友Sophia Thomalla（這個名氣稍遜，IG粉絲136萬）也是住在柏林。

卡利奧斯本來以為自己會是一號門將，可是因為他較遲報到，同樣是新加盟的Andreas Luthe先獲得正選機會，而他也十分穩健，因此卡利奧斯在2020/21球季，只為球隊把關了5次，而有2次保持不失。他後來還跟Sophia分手了。

卡利奧斯場外的生活反而更受注目，例如他跟明星Sophia Thomalla（左）的相戀與分手。（Getty Images）

之後，卡利奧斯回到利物浦，但紅軍已有艾利臣、基利靴、阿祖安等門將，就連主帥高普都公開講明，球隊已沒有其位置。

沒有比賽，他除了訓練，就是健身，難怪他越來越健碩。那時他接受訪問時說：「足球就是這樣，高低起跌，但這些經歷令成長。」

卡利奧斯（右三）去季返回利物浦，但他排在艾利臣（左一）、阿祖安（左二）及基利靴（左四）之後。（Getty Images ）

好不容易捱到季末完約，然後卡利奧斯神奇地獲得沙特金主收購的紐卡素垂青，以自由身的身分加盟。被問及來「喜鵲」是否要挑戰普比的正選位置時，洗盡鉛華的卡利奧斯表示：「我很清楚我的位置，我來是為了協助隊友，當然，如果機會到來，我已準備就緒。」

大半年過後，機會竟然真的降臨，而且是聯賽盃決賽！今季表現十分穩健的普比竟然對利物浦時犯下大錯，直紅停賽，杜巴夫卡（Martin Dúbravka）又因曾借到曼聯並上陣兩次，不乎比賽資格，原本還有個3號門將卡爾達路（Karl Darlow），他之前又外借到侯城。除了卡利奧斯，紐卡素還有個馬克基利士比（Mark Gillespie），但這位30歲門將3年來只為球隊上陣過3次。

紐卡素領隊賀維賽前力撐卡利奧斯：「他擁有大賽經驗，我對他的能力絕無懷疑。」被問及卡利奧斯能否克服心理障礙，高普則說：「我從沒懷疑過他，他是一個偉大的門將，這也是為什麼紐卡素簽下他。」

事實上，卡利奧斯在緬恩斯時的一名教練曾讚賞他「意志堅定」、「擁有冰一樣的冷靜」，「就算放他到25000觀眾面前比賽也不會怯場」，所以跟卡利奧斯共事過的教練們對他那場失誤，以及之後無法復蘇，實在無法理解。這名教練下了一個結論：他太年輕就加盟利物浦了。

卡利奧斯在緬恩斯打出名堂，更以19歲5個月，打破德甲最年輕門將上陣紀錄。（Getty Images）

卡利奧斯22歲就加盟利物浦。他之前的路一帆風順，5、6歲就開始接觸足球，之後加入史特加青訓，一次代表德國U16比賽時，獲得英超勁旅曼城垂青，所以他在2009至2011年是在曼城受訓的。為了更多出場機會，他返回德國投效緬恩斯，而且沒有待多久，便在2012年12月後備入替被逐的正選門將，以19歲5個月的年齡，成為德甲歷來最年輕上陣的門將。卡利奧斯之後站穩正選，在2015/16球季取得9次「清白之身」，還獲選為聯賽第2最佳門將，僅次拜仁名將紐亞而已。

門將「派膠」，強如紐亞、艾利臣、迪基亞、卡斯拿斯等名將都曾試過，但像卡利奧斯那樣一沉不起的，卻不算多見。他自己說：「我已丟下那個包袱，在那之後的兩年，我比賽了60多場，這已不會影響到我了；還會談論的人，就只有記者罷了。」人生原來有Take Two，雖然等了5年，但卡利奧斯其實還只是29歲，他能把握這個翻身的機會嗎？