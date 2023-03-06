意甲｜祖記小將入替僅40秒火速領紅　被踢一方反應更惹熱議

周日（5日）深夜意甲賽事，羅馬憑基安盧卡文仙尼（Gianluca Mancini）遠射一箭定江山，以1：0擊敗祖雲達斯，不過他今場除攻入全場唯一入球外，亦引得後備入替的對手摩斯堅恩（Moise Kean）犯下大錯，落場僅40秒便被逐離場。

未料賽後成為焦點的，是被侵犯的文仙尼。



摩斯堅恩上場僅40秒便領紅被逐。（Twitter影片截圖）

羅馬在50分鐘由基安盧卡文仙尼打開紀錄，落後的祖雲達斯曾落力反撲，但無功而還，「祖記」領隊艾歷尼於89分鐘換入愛華頓借將摩斯堅恩，但他與基安盧卡文仙尼爭搶皮球時，被對方拉扯球衣至倒地並拖行，他頓時發怒失去理智，大力一腳踢在對方腿上，文仙尼短暫地停頓一下後痛苦倒地，球證跑近後亦毫不猶豫地出示紅牌，當時僅為89分40秒，意味摩斯堅恩落場僅40秒就被逐。

摩斯堅恩極速領紅當然是話題，但網民的焦點卻落在「被侵犯」的文仙尼身上，當時此子被踢後，僵住一秒，才突然像中槍般倒地，網民紛紛留言道：「我很喜歡他停頓了一下，然後才記起要倒下的樣子」、「那個延遲落地笑死我了哈哈哈哈哈哈」、「文仙尼像是中槍一樣延遲落地真的很好笑，基恩落入陷阱了啊」。

賽後，祖雲達斯領隊艾歷尼在接受DAZN訪問時，表示摩斯堅恩需要從這次紅牌中得到教訓：「在比賽的最後幾分鐘（被換入），他本應幫助球隊。他犯了錯，已經向我道歉但他確實犯錯了，他讓球隊陷入一個更艱難的困境。」

「他需要從今次事件中學習，當你被換入時，就需要想辦法改變比賽。本來那只是一個對我們的犯規，但堅恩作出了不適合的反應。這不是一個什麼值得沮喪的問題，堅恩犯了錯，僅此而已。」

領隊艾歷尼對摩斯堅恩沉不住氣的行為感到相當無奈。（Twitter影片截圖）

不過值得一提的是，堅恩這次短暫的「比賽體驗卡」並非意甲史上，由落場到被逐之間時間最短的紀錄，美利亞治奧（Giulio Migliaccio）於2015年代表亞特蘭大擊敗巴勒莫時，上場僅32秒便被驅逐離場。

現年23歲的摩斯堅恩為祖雲達斯青訓產品，並於「斑馬軍團」出道，於次年被租借至維羅納。這名意大利前鋒在2019年轉會至愛華頓，翌年被借到巴黎聖日耳門，至上季再以借將身份回歸祖雲達斯，並一直效力至今。

全取3分的羅馬賽後排在意甲第4，因違反資本增值條例而被扣分的祖雲達斯則以35分暫列第8。