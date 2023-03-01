意甲｜普巴事隔315日重返球場　後備上陣助祖雲達斯反勝拖連奴

事隔315日，保羅普巴（Paul Pogba）終於復出。

2月28日（周二）深夜的都靈打吡戰，後備入替的普巴從曼聯回歸祖雲達斯後終首次上陣，助球隊以4：2反勝拖連奴。



自去年夏天離開曼聯，回歸曾效力4季的祖雲達斯後，在季前熱身便受重傷的保羅普巴一直沒有上陣。他上一次正式披甲已是2022年4月20日，代表曼聯對陣利物浦的比賽，至今相隔315日。

普巴事隔2481日，再次披上祖雲達斯球衣作賽。（Getty Images）

祖雲達斯今仗開賽僅兩分鐘便先失一球，16分鐘由古達度（Juan Cuadrado）追回一球，拖連奴於43分鐘再入一球，不過「斑馬軍團」在上半場補時階段亦成功追回2：2。

保羅普巴於比賽第68分鐘後備入替，雖然沒有直接助攻或入球，但亦幫助球隊連入兩球，以4：2擊敗同城對手拖連奴。

普巴後備入替時，電視直播給予特寫鏡頭待遇。（Youtube影片截圖）

賽前已暗示普巴今仗有機會上陣的領隊艾歷尼（Massimiliano Allegri），賽後訪問時對他回歸表示歡迎：「普巴的表現很好。很開心他回歸球隊，球隊所有人都為此感到高興。我們需要有新鮮的球員為球隊帶來不同特質。球隊近期幾乎每3天就有一場比賽，因此輪換十分重要。」

今年29歲的保羅普巴為曼聯青訓產品，並於2011年2月升上「紅魔鬼」一隊，但效力兩個賽季上陣機會寥寥，於是在2012年7月加盟祖雲達斯。之後普巴在「斑馬軍團」征戰4季大放異彩，更以主力身份助球隊踢入2014/15賽季歐聯決賽。

踢出身價的普巴，在2016年8月以當時足壇最高轉會費紀錄1.05億歐元重返曼聯，當季便助紅魔鬼奪得歐霸冠軍，但其飄忽表現惹來球迷不滿，期間更多次傳出更衣室問題。在母會效力6季後，這名法國球星於去年夏天再次回到祖雲達斯，但季前因傷一直缺陣，更一度有球會想將他賣走的消息傳出。

如今終於再次身披祖記球衣出戰，對他來說已是事隔2481天的事情。他賽後在個人Twitter表示很開心能夠重返球場，也感謝球迷溫暖地歡迎他歸來。