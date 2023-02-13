英超｜VAR連環失誤事件　賓福特越位無吹阿仙奴冤枉失分

阿仙奴周六（11日）遭賓福特追平，連續兩場失分，主帥阿迪達賽後直指賓福特的入球有越位之嫌，並預料稍後時間得到解釋。短短一日，「掛雞」近10年的知名球證韋比代表英格蘭專業裁判組織表示，原來「VAR is wrong」，今輪賽事VAR兩度出現人為錯誤。



英超榜首阿仙奴主場對賓福特，杜沙特的入球不足以助兵工廠全取3分，艾雲東尼其後近門頭槌建功追平，結果阿仙奴遭迫和1：1，近兩場聯賽已失5分。

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阿仙奴主場遭賓福特迫和，連續兩場聯賽失分。（Getty Images）

不過，賓福特的入球惹來越位的爭議，中堅賓諾克（Ethan Pinnock）入楔時，基斯甸洛加特疑有越位之嫌，但VAR無動於衷。阿仙奴主帥阿迪達賽後直表不滿，「我重看時，這是越位，但沒有人解釋原因，我感到十分困惑，我相信今周內相關方面有一個說法。」阿迪達亦批評，英超對越位球例的演繹朝令夕改，令人難以跟隨。

艾雲東尼入球前，賓福特的基斯甸洛加特疑有越位之嫌。（Twitter截圖）

除了阿仙奴一仗，同在周六舉行的白禮頓對水晶宮，艾斯度比倫（Pervis Estupiñán）上半場的入球被吹走，VAR指這名白禮頓球員越位在先，但VAR劃線並不在最後一名防守球員馬克格希（Marc Guehi）身上，若以馬克格希為最後一人的話，他當時包了艾斯度比倫的越位，入球應該有效。

白禮頓對水晶宮一仗，VAR同樣出現劃錯線的情況。（Twitter截圖）

VAR兩爭議 PGMOL總監韋比：人為錯誤

退役球證韋比（Howard Webb）今季擔任英格蘭專業裁判組織（Professional Game Match Officials Limited，簡稱PGMOL）的首席球證總監，PGMOL日前發聲明回應以上的VAR爭議，直接「認衰仔」，以上兩項關於越位的爭議，也是人為錯誤，韋比也知會阿仙奴及白禮頓方面。

英國《每日郵報》透露，韋比將在周二（14日）召開球證會議，希望避免同類事件再度發生，並指兩名VAR球證有可能被炒。

韋比今季回歸英格蘭，擔任專業裁判組織首席球證總監。（資料圖片／Getty Images）

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