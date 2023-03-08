F1｜富二代車手雙手骨折後13日奪佳績　憑血汗淚扭轉評價

F1今季第一站巴林站，「黑馬」車隊阿士東馬田（Aston Martin）成為最大焦點，除了老將艾朗素（Fernando Alonso）轉會後第一戰就登上頒獎台，另一車手史杜爾（Lance Stroll）亦在意外重創後12日極速復出，更在艱難情況下獲得好成績，令一向因其背景不太受車迷歡迎的他，一夜間扭轉形象。



24歲的加拿大車手史杜爾在F1已出戰第7個賽季，由於其父親是擁有29億美元資產的富豪羅倫斯史杜爾（Lawrence Stroll），一開始是透過贊助車隊換取兒子的席位，其後更索性成為兒子車隊的老闆，他目前正是阿士東馬田車隊及汽車製造商的主席，史杜爾因而被稱為「太子爺」；而由於其背景及獲得席位的方式，他不算太受車迷歡迎，也常遭怪責在賽事中引起意外，然而其成績一直中規中矩，至今曾三度登上頒獎台、更曾獲得一次頭位，尤其擅長濕地戰。

史杜爾（左）的父親羅倫斯史杜爾（右）是個資產以十億美元計的富豪。（Getty Images）

在2月23至25日的巴林季前測試前數日，阿士東突然宣布史杜爾不會參加測試，其後他自行透露在訓練時騎單車遇意外，因而受傷，當時已有傳他骨折。史杜爾錯過了三日測試，在傷勢未明朗、且未測試過新車的情況下，外界普遍不看好他能出戰僅一周之隔的揭幕戰——巴林站。

未料史杜爾仍然在巴林站現身，當時他除了雙手手腕骨折，右手做了手術之外，右腳大姆指也骨折，他在自由練習時一度以不自然的動作駕駛，例如在大幅度扭軚盤時，左手未能緊握軚盤扭動、只能托着軚盤底部轉向，亦未能做到車隊在無線電中對他改變比賽線道的要求，而且離開戰車時也需攙扶，一度惹來外界激辯他是否適合比賽。

不過史杜爾即使在揭幕戰的周末才首次駕駛全新戰車AMR23，仍在排位賽打入Q3、排行第8，不比隊友艾朗素的第5差太多，到了正賽，雖然首圈鬥車時險些意外與艾朗素相撞，但他最終以第6名完賽，過程中擊敗了平治的佐治羅素，只落後隊友3名、慢15秒。

巴林站正賽全程需駕駛57圈，比賽時間逾一個半小時，車手全程需高度集中、對體能的消耗也極大，一般車手在一場正賽後，都會因水份流失而較賽前輕至少2至3公斤，對於負傷出戰的史杜爾來說，負荷自然更大得多、也要忍受痛楚。

憑着AMR23的戰力大躍進，艾朗素在全季第一站便奪得季軍，但史杜爾同樣贏得讚賞，尤其是艾朗素對他有讚無彈。（Getty Images）

他的表現廣獲好評，多間媒體賽後對他的評分都接近滿分，甚至讚道：「交出了生涯最佳的表現」；而隊友艾朗素更大讚他是個「英雄」：「是我心目中的是日最佳車手」，其父羅倫斯則罕有地公開大讚兒子：「今天我是個驕傲的父親！」

史杜爾周二透過社交媒體解釋他極速康復的過程——他在季前測試僅4天前的2月18日受傷、48小時後完成右手的手術、植入鋼釘，惟左手只適合做保守治療，未有做手術，然後就是不斷的物理治療，一日要運動10小時之久。他透露為自己做手術的，是在MotoGP相當有名的西班牙創傷專家美亞（Javier Mir），他本來對史杜爾說：「若你夠勤力，有機會在沙特阿拉伯站（第二站）復出。」

但美亞始終專門負責MotoGP車手的手術和治療，可說見慣風浪——在MotoGP，因骨折而做手術後翌日立刻參賽、或是在炒車後仍然帶着骨折的手指或碎裂的腳踭比賽，都是家常便飯，這似乎也令美亞更進取，再向史杜爾說：「若你有點運氣，有機會參加巴林站。」

史杜爾坦言，之後每分每秒都為了改善傷勢而努力，由動彈不得、浸冰、到慢慢增加扭動幅度、在牆上做拳上壓、負重訓練等，短短13日內竟已跳盡他未嘗駕駛的全新戰車，並拿到好成績。