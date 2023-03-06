F1．巴林站｜揭幕戰紅牛完勝　法拉利又出事　造就艾朗素登頒獎台

2023年度F1賽季首場正賽在巴林上演，全季第一場正賽，終可見到各隊的初步排行——紅牛戰車RB19再次獨佔鰲頭，讓衛冕的韋斯達賓（Max Verstappen）輕鬆奪得今季首勝。

全季首戰，法拉利又再出事，陸克萊（Charles Leclerc）的戰車末段死火，造福廣被視為「黑馬」的阿士東馬田，阿士東戰車AMR23實力非常優秀，令新加盟的老將艾朗素得以擊敗咸美頓，第99次登上頒獎台。



韋斯達賓周六在排位賽排首位，隊友佩雷斯緊隨，法拉利的陸克萊和辛斯分別列第三和第四，艾朗素為阿士東獲第五名起步，平治的咸美頓和佐治羅素則排第六及第七；雙手受傷、右手腕骨折的史杜爾，雖然沒有參加季前測試，仍在負傷下以阿士東戰車排第八，已可見這部AMR23不能少覷。

因着阿士東新車的戰力，艾朗素的表現備受期待。（Getty Images）

正賽一起步，韋斯達賓已獨自領放，很快已拉開近3秒差距，留下第二名讓後方車手爭奪。法拉利的陸克萊一起步已爬過佩雷斯頭，辛斯尾隨兩人，這熟悉的前四名維持了一段頗長的時間；平治則一直跟使用平治引擎的「顧客車隊」阿士東鬥法。

超級新秀退賽收場 奧干大演罰秒帽子戲法

賽事早段精彩鏡頭不多，直至第13圈，今季加盟麥拿侖的「超級新秀」皮亞斯特利入維修站換胎及軚盤後，戰車突然「死火」，最終要退賽。

韋斯達賓一開賽已保持領先，並很快拉開距離。（Getty Images）

Alpine的奧干則同時上演其「罰秒帽子戲法」——先因為起步時超出起步格加罰5秒，然而他隨後入站受罰及換前翼後，然而車隊未罰夠5秒便觸碰其戰車，令他需要再加罰10秒，他再一次入站受罰，今次雖然完成處分，但他入站時超速，結果又再加罰5秒，前後一共罰走了20秒，成為近8年來首位單場遭罰3次的車手，最終牢牢地包尾的他退賽，沒有完成賽事。

咸美頓（左）與艾朗素（右）的鬥法相當精彩。（路透社）

艾朗素激鬥咸美頓 陸克萊悲慘退賽

57圈的賽事到第37圈、大部份戰車都完成兩次換胎後才上演好戲，艾朗素駕駛阿士東戰車一直緊隨在咸美頓身後，這兩位前麥拿侖隊友的鬥法，到第38圈分出勝負，一輪纏鬥後終由艾朗素搶佔第五位。

到第41圈，一直在牢牢守在第3位的陸克萊戰車突然死火，事實上，他駕駛的法拉利在賽前已更換電池（Energy Store），而這部件一季內只可更換兩次，但即使用去珍貴的換電限額，最終仍落得退賽收場。

因着法拉利的苦難，艾朗素得以升上第4位，而在辛斯速度不高之下，艾朗素其後也成功超越這位西班牙同鄉，更在無線電中笑道：「哈哈，再見（Haha, byebye）。」他最終以第三名衝線，自2021年的卡塔爾站以來，再一次、也是生涯第99次登上頒獎台，其隊友、負傷出戰的史杜爾，也擊敗平治的羅素，以第六名完賽，證明阿士東今年確是一大黑馬，暫時成為「四強」之一，至於後續就要視乎他們在研發戰中能否擊敗其他對手。

韋斯達賓站上頒獎台最高一級的場面，今季會出現幾多次？他上季已創下單季奪冠最多（15次）的紀錄。（Getty Images）

韋斯達賓領放奪冠 紅牛再做火星車

紅牛的韋斯達賓全程領放之下奪冠，佩雷斯則以11.9秒之差敗予「韋少」獲得亞軍，但仍領先季軍的艾朗素逾38秒，證明RB19繼續是「火星車」；阿士東的AMR23在此刻緊隨，而法拉利則似乎仍稍勝平治，但陸克萊的情況，難免令人擔憂「紅軍」是否又要度過難捱的一季。

中游車隊方面，愛快的保達斯以第8名完賽，但值得留意的是Alpine，雖然奧干在「三罰」下退賽，但新加盟的加斯利雖然在排位賽表現差劣，因圈速遭取消排包尾，但他在首兩次入站都成功Undercut對手，加上把握陸克萊死火引發的虛擬安全車換上新軟胎，展現Alpine的A523優秀速度，最終以第9名完成，更幾乎追上第8的保達斯。

加斯利排位賽包尾，但在正賽中一步步登上第9位。（Getty Images）

至於排第10名獲得1分的，則是威廉士的艾邦，剛好在得分區外的是艾法托利的角田裕毅，證明在季前測試遭視為最弱兩隊的威廉士和艾法托利，也有不俗實力。至於賽事大輸家可說是麥拿侖，除了皮亞斯特利戰車死火退賽，主將諾里斯同樣只能排第17位，成為完賽車手中的最後一名。

賽事最終排名：