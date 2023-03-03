F1｜被威廉士拯救的美國新人　沙根特由「執三攤」變「有運行」

F1（世界一級方程式錦標賽）新賽季的3名新人，其中兩名熟口熟面，分別是加盟麥拿侖而鬧出轉會風波的皮亞斯特利，另一名就是上季意大利站臨危受命並成功取分的迪維斯。今年最後一名新人，就是美國車手沙根特。

當看到這名威廉士新丁時，未必對沙根特的背景或實力感好奇，而是「F1終於有美國車手了！」的確，對上一個在F1登場的美國車手，已經是8年前的羅斯。究竟沙根特這名美國新人又是何方神聖？



2023年F1有3名新臉孔，但其中兩人算不上「新」。皮亞斯特利（Oscar Piastri）因由Alpine青訓轉投麥拿侖而成名；迪維斯（Nyck de Vires）浮沉多年，上年把握一次「做替工」的機會，首戰F1即為威廉士取得分數，更獲選「最佳車手」，今季加盟艾法托利。

拉迪菲（Nicholas Latifi）上季表現不堪入目，當然不獲威廉士方面續約，最後找來上季F2總殿軍、22歲的美國車手沙根特（Logan Sargeant）。

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F1 2023年度新人：

誰是沙根特？與冠軍無緣的世界冠軍

沙根特，來自美國佛羅里達的沿海城市，8歲起開始接觸小型賽車，其後獲獎無數，直至2015年，沙根特更勇奪青年組的世界冠軍，翌年轉戰方程式，卻不如「Kart仔」般順遂。

沙根特是小型賽車的青年組世界冠軍。（Instagram截圖）

2016年，沙根特在F4阿聯酋錦標賽（Formula 4 UAE Championship）開展方程式生涯，更獲得全季總亞軍，2017年參加F4英國錦標賽，再以總季軍身份完賽。2019年，沙根特首戰F3（三級方程式），往後一年加盟Prema Racing車隊，成為有力角逐總冠軍的一分子。

2020年，是沙根特最接近總冠軍的一年，他曾經在車手榜領先，但沙根特在尾二一站蒙扎（Monza），分別因為被撞及壞車錯失得分機會，榜首位置拱手相讓予當年的隊友皮亞斯特利。來到最後一站麥捷奴（Mugello），沙根特首回合追至與皮亞斯特利同得160分，但他在關鍵的次回合首圈撞車，被迫退賽，最終只能獲得全年總季軍。

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沙根特效力F3的實力分子Prema Racing，可惜與冠軍擦身而過。（Getty Images）

失冠後的連環不幸

2020年經歷災難性季尾，彷彿是沙根特不幸的開端。以沙根特當季的表現，升上F2（二級方程式）理應難度不大，但可惜他卻面對一個現實的問題——莫財。

「2021年轉戰F2是沒有可能，因為需要的資金十分高，就算減少分站也沒有幫助，資金更是有增無減，連一些中游車隊的費用也是十分昂貴。」

升班無望，唯有留班，沙根特為了延續F3生涯，決定轉投捷克車隊Charouz Racing System，這隊車隊在2020年全季僅得3場有戰車躋身前十，是F3的包尾大幡，但塞翁失馬，想不到當年是沙根特「突破」的一年。

沙根特2021年賽季，除了3場退賽，只得兩場未能取分，更4度登上頒獎台，奪得一冠一亞兩季，總成績以第7名完成，並拿下車隊的大部分分數。沙根特效力一支實力稍遜的車隊，以「蔗渣價錢揸出燒鵝味道」，表現絕不失禮。

沙根特2020年改投F3的榜尾車隊，依然能夠站上頒獎台。（Getty Images）

「轉運師」威廉士 時勢創上位絕佳機會

沙根特的表現及努力獲得威廉士的垂青，在2021年10月加盟威廉士青訓學院，時任領隊卡比圖（Jost Capito）指沙根特在F3交出穩定又亮眼的成績。沙根特輾轉下終踏入F2，效力Carin車隊，沙根特繼續穩定地取得分數，無獨有偶，全季同樣4次打入三甲，獲得兩冠一亞一季，以首戰F2的表現合格有餘。

沙根特首季戰F2，已經兩度贏得分站冠軍，表現不俗。（Instagram截圖）

自加盟威廉士後，沙根特不再不幸，更可說是「有運行」。因為拉迪菲的不濟，威廉士2023年空出了的一個席位，盛傳威廉士曾經斟介皮亞斯特利卻被拒；卡比圖亦曾打開口牌，希望迪維斯由「替工」變「正印」，可惜同樣「食檸檬」，這彷彿為沙根特天降機會一樣。

「執三攤」與「時勢造英雄」實在是一線之差。其實，威廉士已認定了沙根特，上季最後4站的首節自由練習也是沙根根特上陣。早在上年美國站，卡比圖說：「他（沙根特）首年鬥F2，贏過分站，排位比以往進步，我們認為他已經準備好挑戰F1。」

沙根特加盟威廉士後，彷彿轉了運，突然天降一個升上F1的大好機會。（Getty Images）

沙根特升班F1的唯一阻力，同樣是實際因素，今次是超級執照（Super License）。只要沙根特夠分的話，威廉士的位置就是囊中物，煞科戰阿布扎比站，沙根特以第5名衝線，奠定全季總殿軍的位置，並夠分取得超級執照，正式成為2023年的F1車手。

由2016年轉戰方程式，沙根特一步一腳印，縱然算不上非常順利，但與多年的對手皮亞斯特利攜手踏入F1的殿堂。「這是莫大的榮幸及夢想成真，感謝威廉士車隊上下的幫助，我已經準備好挑戰F1，希望我可以留在F1一段長時間。」

輾輾轉轉，沙根特終在今年升上F1。（Instagram截圖）

久違的美國車手

早在「F1元年」、1950年的首季F1，當時美國站已經存在，早年亦不乏美國車手參賽，菲爾希爾（Phil Hill）在1961年成為首位美國籍的世界冠軍，其後名宿安捷堤（Mario Andretti）於1978年封王，亦是最後一位美國世界冠軍。

美國名宿安捷提是美國第2名世界冠軍。（資料圖片／Getty Images）

因為大熱的Netflix紀錄片《Formula 1：極速求生》，F1似乎重回美國車迷的眼簾，而美國在近年的賽程參與度可謂是愈來愈高。隨拉斯維加斯站的回歸，今季多達3個分站，但美國車手在近年卻是寥寥可數。美國車手對上一次亮相F1，已經是2015年，阿歷山大羅斯（Alexander Rossi）當時取代發生嚴重意外的比安奇（Jules Bianchi），駕駛下游車隊馬魯西亞出戰，當時他曾戰5個分站。

那麼對上一個鬥足全季的美國車手，更要數到2007年的史葛史必（Scott Speed），而沙根特是16年來首位正選的美國F1車手。

F1 2023年賽程：

F1 2023年全季賽程。（01美術製圖）

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