F1．巴林站｜揭幕戰四大輸家：法拉利「不負眾望」　平治不進反退

F1剛完成今季第一站巴林站，紅牛和阿士頓馬田成為兩大贏家；但賽事亦出現四大「輸家」。



輸家一：由「三哥」變「四哥」的平治

正賽排名：咸美頓-第5、佐治羅素-第7

平治的咸美頓（左）無法擋下艾朗素（右）的阿士頓。（路透社）

平治上季的戰車W13，速度大部份時間不及紅牛和法拉利，但隨着季中研發，他們的戰力也慢慢回復，更曾奪得沙特阿拉伯站冠軍，不少車迷及媒體都看好他們今季可捲土重來，讓咸美頓奪得破紀錄的第八冠。

始料不及的是，平治今季的對手除了法拉利和紅牛，還多了一隊阿士頓馬田，阿士頓採用平治的動力系統，是其「顧客車隊」，偏偏第一站，阿士頓的AMR23在正賽的速度明顯優於平治的W14，咸美頓未能擋下艾朗素的進攻；同時，W14的速度也顯然及不上法拉利和紅牛，令平治不僅未能追上「兩強」，更如咸美頓所言：「我們現在是第四快的車隊」，起步點落後於三支對手，還看他們能否靠季內研發追回差距，但在紅牛如此強勢之下，咸美頓要在今季奪第八冠的希望似乎較渺茫。

輸家二：繼續「法拉利」的法拉利

正賽排名：辛斯-第4、陸克萊-未能完賽

法拉利上季在可靠性、策略、隊內氣氛等全方位出錯，今季第一站又再「出事」。（Getty Images）

法拉利在排位賽的速度並不輸蝕紅牛太多，兩名車手陸克萊和辛斯依序排在第三及第四，僅僅在兩部紅牛之後。但正賽起步不久，便已可明顯見到兩架戰車的分野，「韋少」一起步便揚長而去，陸克萊只能與佩雷斯爭逐亞軍，而紅牛戰車在佩雷斯手中，仍然較陸克萊的法拉利更快。

陸克萊的冠軍夢，第一站已受極大打擊。（Getty Images）

禍不單行的是，陸克萊雖無法挑戰兩部紅牛，但似乎能力壓阿士東馬田，穩奪季軍，偏偏戰車突然失去動力，被逼退賽；而且「出事」的部件正是與賽前已更換的電池（Energy Store）有關，而這部件非常「珍貴」，皆因賽例規定每部戰車一季只得兩個「免費換電」的限額，超出限額便要罰格，偏偏法拉利用了一個限額，還是未能完成賽事。

陸克萊賽後也顯得相當失落，但比起可靠性，更大的問題在於紅牛戰車RB19的速度，陸克萊評道：「紅牛在比賽速度中大躍進，我們的排位賽速度其實不相伯仲，但來到正賽，我們每圈慢紅牛1秒，這真的是很大的差距。」

輸家三：可靠性等於零的麥拿侖

正賽成績：諾里斯-第17、皮亞斯特利-未能完賽

新秀皮亞斯特利的F1處子戰，因戰車電力問題，跑了12圈便結束。（Getty Images）

麥拿侖可說是經歷了惡夢般的一場賽事，除了今場作F1處子戰的超級新秀皮亞斯特利（Oscar Piastri）第一次入站時更換軚盤後，便因電力故障而被逼退賽；主將諾里斯（Lando Norris）雖然有個好開始，在第11名起步、但一開賽便升上第9名，比賽中的速度也不差，然而他全場一共入維修站6次之多，最終只能在第17位完賽，在完成賽事的車手中排包尾，背後也是因戰車問題。

諾里斯賽後解釋：「（起步後）我上升了幾名，然後由1號彎開始便出現問題，是氣動（引擎）和其他一些問題，令我們在比賽中越墮越後，我們每10圈便要入一次維修站。」他還打趣道：「這場比賽唯一的好事，大概是機械士們做了許多入站的練習吧，那是今天最好的事。」

輸家四：追平不光彩紀錄的奧干

Alpine正賽成績：加斯利-第9、奧干-未能完賽

奧干今季首戰諸事不順，車手、車隊和戰車都先後犯錯或出問題。（Getty Images）

若要數揭幕戰車手中的最大輸家，必然是Alpine的奧干，他的「罰秒帽子戲法」令人深刻、也毀掉了他的比賽。

奧干在排位賽排第9，本來表現不俗，但他起步前、駛入起步格時，戰車超出了起步格的界限，因而在比賽中遭罰5秒，這判罰固然是源於他自己犯錯；但之後他入站受罰，卻因車隊機械士未夠5秒就觸碰其戰車，遭判未有依程序受罰而再加罰10秒；終於完成判罰，他又因在維修道輕微超速而再罰5秒，也令他追平一項不光彩的紀錄——成為繼2015年匈牙利站的馬當拿度之後，第一位單場賽事遭罰秒三次的車手。

前後罰了20秒，奧干基本上已陷絕望，但到第41圈，他的戰車還遇上機件問題，退賽收場，總算是提早結束了他的痛苦。