F1．人物誌｜加斯利峰迴路轉下投Alpine　卻是兩段友誼引領的命運

F1（一級方程式）新賽季正式展開，各車隊的隊內競爭也是話題所在。

然而最引起車迷和傳媒興趣的隊友內鬥並非「三強」車隊，而是法國車隊Alpine的兩名法國車手——加斯利（Pierre Gasly）和奧干（Esteban Ocon）。

加斯利今季轉投Alpine的舉動，背後故事穿越兩段對他影響深遠的友誼——在緣份引領下回到舊友的身邊，也為故人實現未圓的夢想。



加斯利由2017年F1季尾首次為紅牛二隊（Toro Rosso，現名艾法托利）出戰開始，生涯已歷盡高山低谷——2019年獲提拔上紅牛車隊取代離隊的歷卡度，滿以為可以成為爭冠常客，未料僅半季便因未能駕馭戰車、戰績不佳又回到紅牛二隊。

遭「降班」後，加斯利竟在2020年駕駛艾法托利戰車，贏得意大利站冠軍，該季的好表現令他開始重建生涯，獲Netflix以「Comeback Kid」相稱。雖然一直無望重返「大牛」，但到2022年中一次車手市場亂局，又造就他獲Alpine挖角，正式離開紅牛體系，加盟祖國車廠。

這段起伏不斷的生涯，交織着他與兩位童年摯友——奧干和安東胡柏的故事。

2005年，加斯利（左一）、奧干（中）和安東胡柏（左三）在一場小型賽車賽事一同站上頒獎台。（Twitter）

新隊友、舊朋友——繞一大圈又回來的奧干

加斯利加盟Alpine，外界最關心是他和已在Alpine效力3年的奧干的關係，畢竟加斯利在2018年曾透過F1官方節目Beyond The Grid談及與奧干的關係，心直口快的他當時道：「以前我們是非常好的朋友，但當我開始在小型賽車擊敗他，他就開始在賽道上撞向我，我曾跟他說，夠了，不要再這樣，但他不聽。我們現在已不再是朋友。」

奧干沒有公開談論彼此的過去和關係，但加斯利這番話，令傳媒和車迷對於他倆的印象就是「不和」。有傳聞指兩人關係轉差，不僅是因為賽道上的事，真正關係惡劣的是兩人的父母，遠因則不得而知；有指Alpine為了確保隊內氣氛，要求兩人的父母不可同時到訪同一賽事。無論他們成為隊友後如何澄清兩人關係，種種因素下，大家仍抱着「等睇戲」的心態。

三個法國男孩小時候總是同場，還有來自摩納哥，但與加斯利（右一）和胡柏（左一）都是深交的陸克萊（左二），當年奧干（右二）和加斯利形影不離。（Twitter）

加斯利小時候視施丹為偶像，夢想成為足球球星，一直接受足球訓練，直至8歲時機緣之下造訪小型賽車場，遇上正在駕駛小型賽車、自小立志做賽車手的奧干。奧干和加斯利的父母當年是好朋友，奧干父親邀加斯利嘗試駕駛兒子的小車，結果他一試便沉迷不已，開始專注於賽車，最終放棄足球，視F1為最終目標。

加斯利和奧干的背景非常接近：1996年出生、來自法國諾曼第區、不是大富之家。在極度「燒錢」、花費動輒逾百萬歐元一年的賽車訓練路上，兩個男孩、兩個家庭，都曾陷入困境。

奧干的父親為了繳付兒子的賽車開支，除了自己出任兒子的機械士，也賣掉了房子，一家人在露營車度日、也靠露營車來往各地比賽，但奧干取得亮麗成績，獲得由雷諾持有的公司簽下，才大大減輕負擔。到他贏得F3冠軍後，卻又因當時效力的Lotus學院關閉，頓失贊助，也失去比賽機會，他遂自行找現任平治CEO兼領隊禾夫（Toto Wolff）求助，終獲對方支持，繼續生涯。

加斯利的父母也一樣，為了實現兒子的賽車夢欠交龐大稅款，家產遭查封。一家人為尋找贊助奔波，曾到烏干達與「贊助商」會面才發現被騙，不過加斯利其後爭取到法國賽車協會的獎學金和寄宿學位，紓緩了財政壓力也能兼顧學業；加上在贏得雷諾方程式2.0後獲紅牛青訓簽下，終不用憂心贊助費。

奧干和加斯利曾一同參加不少比賽，各有輸贏，在通往F1的路上，奧干早一年登陸F1，在2016年下半季便開始為小車隊Manor出賽，翌年在印度力量展開生涯中首個完整的F1賽季，全季只得兩站沒有得分，表現優秀。他在2019年失去席位後休戰一年，2020年在雷諾車隊回歸——即Alpine的前身，一路效力至今。

加斯利則如前述，F1生涯高低跌宕，但湊巧地，他與奧干的生涯數據極為相似，包括同樣在無人料到的情況下，以中游戰車贏過一次分站冠軍：

奧干和加斯利由一樣的起點出發，青年時期的賽車生涯曲折崎嶇，關係也是起起伏伏，最終兩人同樣實現出戰F1的夢想，甚至在今年成為隊友，加斯利也不禁說：「兩個來自同一地區、家門只相隔20分鐘的男孩，最後一起成為F1車手，現在還效力同一車隊，到底機率有幾多？」

畢竟是極為難得的緣份，自加斯利官宣加盟Alpine以來，兩人總被問到過往的不和與現在的關係，面對同樣的提問逾百次，他們始終回答：「我們都是職業車手，完全不擔心合作會有問題，而且我們已成熟了。」也許兩人不會再成為最好的朋友，質疑兩人關係的聲音也難以擊退，但重新走在一起、如兒時般互相競爭推動，卻是用更成熟的心態看待，就讓他們在賽道上繼續寫這段關係的延續吧。

再次走在一起，兩人的關係將會以什麼方式延續下去？（路透社）

宛如血親的兄弟——常在心裏的安東胡柏

對加斯利來說，奧干是他生涯的「起點」與「現在」；另一位摯友，則在他生命中很長一段時間扮演極為關鍵的角色——他視如親兄弟的安東胡柏（Anthoine Hubert）。兩人兒時是小型賽車的對手，加斯利稱胡柏為「那個戴橙色頭盔的男孩」，更是「全法國最快的男孩」，到兩人一同獲得法國汽車協會的獎學金，在其訓練計劃下一同在寄宿學校做同房、一同外出比賽，與血親無異。

加斯利（前排中）和胡柏（前排右一）當年一同參加法國汽車會的訓練營，奧干（前排左二）也在一起。值得留意的是，在2012年意外離世的前F1車手比安奇也在（後排左一）。（FFSA）

加斯利曾在Players' Tribune的訪問中自白：「我們會一起去健身室，有時明明累得要死了，但會互相問對方，你這就累了？」然後彼此強裝不累繼續訓練；加斯利也說，當時兩人每次談及做F1車手的夢想，常遭周遭的人白眼，「那感覺就像他們希望我們失敗，就算在賽車圈子裏的人也一樣，明明他們也喜歡這件事」。

這段關係沒有像與奧干那樣出現裂痕，而是愈來愈緊密，兩人互相扶持，拾級而上，加斯利在2017年踏足F1，在他2019年升上紅牛車隊那年，作為雷諾車隊青訓車手的胡柏首季出戰F2，以升上雷諾F1車隊為目標。在加斯利遭「降班」，胡柏獲悉後，對心碎的好友發了個短訊：「去證明他們是錯的（Prove them wrong.）。」

胡柏離世翌日，加斯利尚要出戰比利時站正賽，他在HALO上貼上紀念好友的字句：「與我常在」。（Getty Images）

然而加斯利仍然失去了這名摯友——在他遭降班、剛回到紅牛二隊的那個在比利時的周末，胡柏也在這條斯帕賽道上離世，終年22歲。喪禮那天，同樣自小相識的奧干也出席；每年的比利時站，他們都會到意外地點獻花默禱。

當日崩潰痛哭過後，加斯利懷着胡柏說的那句「Prove them wrong」、懷着兩人份的夢想堅持下去，不僅在2020年爆冷奪得分站冠軍，2021年更成為他生涯表現最佳的一年，到2022年成績雖不如預期，此前的努力卻沒有白費——他在紅牛體系裏無法升班、前路茫茫之時，需要車手的Alpine——即以前的雷諾——向他拋出橄欖枝。

胡柏的F2戰車與加斯利在Alpine的戰車：

「安東（胡柏）是個Alpine（雷諾）車手、也是法國車手、當時他在車手學院內很受歡迎……當時我們都知道Alpine想要法國車手為他們出戰F1，安東就是往F1前進的那一個。」未料安東永無機會實現心願，加斯利卻在機緣下做到了，「當我落實要去Alpine，我也想到這一點，也想到我們的家人……當年，出戰F1是我倆的共同夢想，若這件事讓我能以更好的方式去悼念安東，就太好了」。

加斯利不僅是作為法國車手加盟了法國廠隊、與兒時好友奧干成為隊友，還為已逝的摯友胡柏實現效力雷諾車隊的心願，一切彷彿命運使然。這段緣份，又會引領他去到何處？

彷似命運般加盟Alpine，加斯利的下一步又會如何？（Getty Images）