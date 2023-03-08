足球熱話｜基爾獲加酒吧開變態派對　不雅行為片段曝光或觸犯法律

曼城於周六（4日）擊敗紐卡素後，領隊哥迪奧拿（Pep Guardiola）宣布全隊放假兩天。

不想陣中後衛基爾獲加（Kyle Walker），竟被曝光周日（5日）與朋友去一家酒吧消遣時，與多名女子做出不雅行為，包括摸胸、露出下體、用下體磨臀等動作，除有可能引發婚姻問題外，他更可能面臨警方檢控。



據《太陽報》曝光的閉路電視片段，已經結婚並育有3名孩子的基爾獲加，於當地時間周日下午5點20分到達該酒吧，並在其他人到達前，撫摸一名女子的胸部。

英國《太陽報》刊出多張圖片及影片，報道基爾獲加參加不雅派對。（《太陽報》網站截圖）

此後有另一名男性友人以及其他女子到達，眾人開始不雅派對，影片中可見基爾獲加與其中一名女子親吻，並向多人露出下體，甚至用下體磨另一名女性的臀部，以及被一名女子用手撥弄他的私處。

報道指他在該酒吧逗留了90分鐘後離開，並支付一張250美鎊（約2318港元）的賬單。

這已不是基爾獲加第一次陷入桃色緋聞當中，他2019年時因與電視明星Laura Brown傳出有肉體關係後與現在的妻子Annie Kilner分居，雖然其後復合，但期間又令當時另一名女友Lauryn Goodman懷孕。在新冠疫情肆虐期間，他又違反防疫條例，與一名友人及兩名妓女在家中召開長達3小時的性愛派對——而在一天前他還在呼籲外界遵守防疫條例。

不過他的妻子Annie Kilner再次原諒了他，基爾獲加在去年求婚成功，兩人目前育有3名孩子。

基爾獲加已婚，並與妻子育有3名子女。（資料圖片，Getty Images）

除此之外，報道指基爾獲加今次在公眾地方「露械」，可能觸犯英國的《性犯罪法》，該法例列明當一個人故意露出自己的生殖器官，並意圖讓其他人看到它而引起恐慌及不適，即屬於不雅暴露行為。

根據普通法，若在兩人或以上的公眾場合做出「下流、淫穢或令人作嘔」的事情，即屬違反公眾道德罪。

若罪名成立，最高判罰可達終身監禁，罰款金額亦不設上限。

婦女組織Women’s Aid發言人Teresa Parker於周二（7日）表示：「不論他的行為是否令人震驚，又或是只是想令人發笑、威嚇某人，這種行為都可能會對其他人造成長遠影響。如果他今次能逍遙法外，這可能會縱容他們下次作出更大膽的行為。」