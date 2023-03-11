英格蘭名宿連尼加批評政府難民法案　遭BBC暫停節目主持職務

英格蘭足球名宿連尼加（Gary Lineker）日前因批評英國保守黨政府提出的堵截難民法案，英國廣播公司（BBC）於周五（10日）宣布停止他在足球節目「Match of the Day」的主持職務。



連尼加因批評政府言論，而遭BBC暫停節目主持職務。（Getty Images）

英國政府當局日前提出法案，經水路偷渡的非法入境者將會被扣留，然後在數周內遣返至原國或第三國，連尼加在Twitter留言譴責「這是針對弱勢群體的殘酷做法」，並認為有關手段「與30年代的德國無異」。

BBC其後宣布連尼加最近的社交媒體言論違反了他們的準則，在與他就如何使用社交媒體的問題上達成一致且明確的共識之前，連尼加將暫停擔任「Match of the Day」的主持職務。

「在足球及體育報道方面，連尼加是首屈一指的。我們從沒有表示連尼加不應發表任何個人意見，但我們有說過他應避免在政治爭議中偏向任何一方。」BBC補充道。

連尼加自1999年開始擔任《Match of the Day》主持，最為香港人熟知一幕，應是李斯特城奪冠時，他做「找數真漢子」，只穿內褲上節目的一幕。

連尼加做「找數真漢子」一幕曾傳為一時佳話。（資料圖片）

連尼加在節目中的拍檔、阿仙奴名宿伊恩胡禮（Ian Wright）及紐卡素名宿舒利亞（Alan Shearer）均表態不會出席該節目，以示對連尼加的支持。其中伊恩胡禮首先開腔：「每個人都知道『Match of the Day』對我的意義，但我已跟BBC表示我不會在明天出現。團結。」

其後舒利亞亦表示自己「已通知BBC我不會出現在明天晚上的『Match of the Day』。」米卡李察士（Micah Richards）也在Twitter表態自己不會出席該節目。

連尼加在節目中的拍檔舒利亞（左）及伊恩胡禮均表態不會出席Match of the Day。（Getty Images）

在眾多人表態支持連尼加後，BBC的發言人隨後宣布，周六的「Match of the Day」將在沒有任何主持及專家評述的情況下播出。

此外，英國《泰晤士報》記者Henry Winter表示，有多名英超球員決定站在連尼加一方，他們將聯合抵制BBC的賽後訪問，英超球員工會（PFA）亦會對他們未履行接受採訪義務而遭處罰之事作全力支持。