英超雙紅會｜高普大讚球隊表現完美　惟狂熱球迷行為小插曲惹怒火

利物浦在周日深夜的雙紅會中，贈予死敵曼聯7蛋，更造就對手英超史上最大敗仗。

紅軍領隊高普（Jurgen Klopp）賽後形容這是一場完美的比賽，並大肆地讚賞球員表現，不過比賽中途的一段小插曲卻讓他相當氣憤。



由沙拿（Mohamed Salah）、加普（Cody Gakpo）及達雲紐尼斯（Darwin Nunez）組成的「新三叉戟」今場各入兩球，加上確認於季尾離隊的法明奴（Roberto Firmino）「埋齋」，紅軍令人意外地以7：0大勝近況正佳的曼聯。

英超觀察｜利物浦新攻擊三叉戟漸成形 贈曼聯7蛋兼史上最大敗仗

利物浦以7：0贏下今場雙紅會。（Getty Images）

「今晚很完美，這正是我們所需要的推動力。我沒什麼可說的，這是一場精彩而出色的比賽。我們踢出了頂尖的水準，」高普在接受天空體育訪問時說道。「球隊在下半場和末段的表現十分出色，每一方面都做得很好。這就是足球，它什麼都有可能發生。」

「曼聯今季表現很好，而我們則過得不十分順利，但這與本場比賽無關。今天我們明顯踢得比對手好，並拿到重要的3分。」他補充道。

英超雙紅會｜曼聯慘敗英媒不留手踩多腳 災難表現評分嚇死人

英超｜曼聯雙紅會潰敗破128年尷尬紀錄 坦赫格：不專業﹑羞恥

球隊在主場血洗對手7球，領隊高普自然笑逐顏開。（Getty Images）

主力沙拿攻入個人在紅軍的129個英超入球，超越名宿科拿（Robbie Fowler），成為球會史上英超第一神射手。高普賽後形容這是一個「非常瘋狂」的成就：「他是一名非常特別的球員。我們現在很欣賞他，但若在未來回看現在，人們將會『嘩，我們見證了一些十分特別的事物。」

沙拿今場梅開二度，超越名宿科拿成為球史英超第一射手。（Getty Images）

不過雖然以大比數贏下這場「雙紅會」，比賽中的一段小插曲亦讓這名德國教頭氣憤不已。

事發當時為比賽末段，利物浦一眾球員正在場邊慶祝法明奴的入球，一名球迷突然衝入球場中，並向球員們飛鏟過去。從影片可見，球迷鏟中了安德魯羅拔臣（Andrew Robertson）的腳，這名蘇格蘭左閘臉露痛苦地坐在地上，球迷被帶走時，高普顯得相當憤怒，欲上前繼續追罵時被工作人員制止。

所幸的是羅拔臣並沒有因此而受傷，繼續在場上踢至最後，並在完場哨聲後，與隊友一同在晏菲路球場內接受球迷的歡呼聲。

利物浦在主場全取3分後，目前排在積分榜第5位，落後第4位的熱刺僅3分，但踢少1場且具有絕對的得失球優勢。