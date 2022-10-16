世界盃2022｜鼓勵英超球星世盃期間出櫃　連尼加：反應會很正面

卡塔爾世界盃因各種人權問題惹起爭議，雖然卡塔爾政府堅稱歡迎不同性取向人士到訪、在世界盃期間公開牽手也無問題，但仍有人權組織擔心LGBTQ+人士若到訪世界盃，會在當地遭暴力。

英格蘭足球名宿連尼加（Gary Lineker）日前受訪時，表示知道英超確有同性戀球員，希望他們能在世界盃期間公開性取向。



連尼加日前接受英國《每日鏡報》專訪，期間他談及卡塔爾世界盃時道：「若有一、兩個人能在卡塔爾世界盃期間公開性取向，那將會是一件很美好的事。」他續指：「我知道的確有些人（英超同性戀球員）曾非常接近這一步。我知道的有兩個人，但當然，我不能公開他們的身份。」

連尼加希望卡塔爾世盃期間，會有英超的同性戀球員敢於公開性取向。（Getty Images）

目前男子足球界公開自己性取向的同性戀球員寥寥可數，黑池的積克丹尼斯（Jake Daniels）和澳職阿德萊德聯的祖舒卡華奴（Josh Cavallo）已是當中最為人熟悉的兩人，而他們公開性取向後，雖然獲許多同業及贊助商支持，但遭受的攻擊亦不少。

積克丹尼斯今年5月公開性取向，獲贊助商大力支持；他在卡斯拿斯早前以「假出櫃」開玩笑時，亦發文表示對於偶像的行為相當失望，認為他對於LGBTQ+人士極不尊重、也漠視他們面對的困難。（Twitter@Jake_Daniels11）

連尼加被問及為何沒有更多人願踏出這一步時，答道：「因為恐懼吧，對未知的恐懼，大概他們會擔心隊友的想法，當然，他們的隊友也許已經知道這件事。其實這根本不是什麼特別事，若會成為一個問題，就太不合理了。」他續指，也許有人會擔心球迷的反應，但他也不以為然：「球迷無論如何都會唱歌、當中總會有幾個笨蛋的。當然，我會說得如此輕鬆，是因為我不在其位。」

諾域治大軍在積克斯公開性取向後，曾一同穿上特製Tee表態支持。（Getty Images）

連尼加又認為，若有英超球員能仿傚積克丹尼斯和祖舒卡華奴，對他們本人而言也有利：「我是懷抱着希望的，因為很多球員的人生都活在這樣的謊言之中，這當然是一件很困難的事。但至今為止，我們所看到的反應和回應，都顯示（若有同性戀球員公開性取向）反應會非常正面。」

「若我是一個大球星的經理人、又知道他是同性戀者，我會叫他成為第一個這樣做的大球星。作為經理人，即使考慮宣傳等層面，也會大有效果。」連尼加將會出任世界盃的評述，也明言他工作的BBC會談及卡塔爾各種人權爭議。