英超｜拉舒福特再獲英超月度最佳球員　單季3次追平巔峰沙拿紀錄

英超2月最佳球員結果出爐，拉舒福特（Marcus Rashford）再次當選，這是他今季第三次獲得此獎項，追平沙拿2017/18賽季的紀錄。



世界盃後大爆發的拉舒福特，今季曾於9月及1月榮膺英超月度最佳球員。他在2月的4場聯賽共入5球，面對巴塞隆拿的歐霸附加賽首回合以及聯賽盃決賽中都有「士哥」。

「福仔」在2月入球停不了，其入球慶祝動作也因此而被廣傳。（Getty Images）

這名英格蘭前鋒今季已第三次獲得英超月度最佳球員，追平沙拿2017/18賽季的紀錄，當時該名利物浦翼鋒，2017年11月、2018年2月及3月獲獎，是英超史上首個三度獲得此獎項的球員，最終全季取得32個入球。

此外，拉舒福特也是自曼城中場根度簡（Ilkay Gundogan）在2021年1月及2月後，首個「冧莊」英超月度最佳的球員。

2017/18賽季3奪月度最佳球員的沙拿，最終以破改制後紀錄的32個入球，成為當季英超神射手。（Getty Images）

拉舒福特在2月的競爭對手為李斯特城的前鋒伊恩拿祖（Kelechi Iheanacho）、富咸門將尼奴（Bernd Leno）、翼鋒馬諾所羅門（Manor Solomon）、熱刺右閘艾馬遜（Emerson Royal）以及阿士東維拉前鋒奧尼屈堅斯（Ollie Watkins）。

他獲獎後在Twitter上出文慶祝：「能夠再次獲得曼聯隊內及英超月度最佳球員獎項，讓我欣喜若狂。如果沒有其他隊友及職員的幫助，我沒可能成功。挫折在所難免，但只要我們保持專注並團結一致，我們終會看見隧道盡頭的曙光！」

同樣榮獲曼聯2月最佳球員的「福仔」，亦謙虛地認為這個獎是球隊整體的功勞，他在12月和1月都被選為隊內最出色的球員：「這個月度最佳球員獎項，我覺得在最近這三個月裏，你可以把它頒給球隊內任何一個人。他們每個人都值得贏下這個獎項，所以這讓我真的感到很榮幸，我還做到了3次。」

「所有以此為目標或是沒有以此為目標的球員，他們也值得拿到這個獎項。這表示我們作為一支球隊正在進步，同時我也希望我們能繼續這樣下去。」

值得一提的是，坦赫格（Erik ten Hag）和迪基亞（David de Gea）亦分別贏得本月的英超最佳領隊及最佳撲救獎項。

此前拉舒福特及坦赫格已在去年9月時包攬月度最佳球員及領隊，曼聯上一次單賽季兩度達成這一成就已是15年前，當時C朗拿度（Cristiano Ronaldo／又譯：C羅）及費格遜（Sir Alex Ferguson）分別在2008年1月及3月獲獎。

C朗及費格遜曾在2007/2008賽季兩度包攬英超月度最佳球員及領隊獎項。（Getty Images）

目前拉舒福特生涯一共獲得4次英超月度最佳球員，獲此獎項最多的為阿古路（Sergio Aguero）及哈利卡尼（Harry Kane），他們一共獲得過7次此項榮譽。