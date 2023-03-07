足球熱話｜巴西新秀空降英超獎金失蹤　前球會擺烏龍惹洗黑錢疑雲

巴甲球會法林明高在1月將中場祖奧高美斯（Joao Gomes）賣到英超的狼隊，過程中卻擺出極大烏龍——竟將給予球員的30.6萬英鎊（約289萬港元）獎金，誤轉到另一同名戶口。



祖奧高美斯在剛過去的冬季轉會窗加盟狼隊，英國《每日郵報》指其轉會費為1500萬鎊（約1.42億港元），簽約5年半，根據合約，高美斯在這宗轉會中可獲30.6萬獎金。

祖奧高美斯1月從法林明高加盟狼隊。（Getty Images）

然而，即使高美斯已為狼隊上陣3場更入1球，這宗轉會卻不盡順利。

巴西《環球報》指，本應支付給高美斯的獎金竟「失蹤」，事後才發現原來法林明高轉賬時，將款項誤轉至另一個同名同姓的籃球員「祖奧高美斯」戶口裏，這位籃球員高美斯曾效力法林明高籃球隊，但早已在2020年離隊，目前在業餘聯賽比賽，他憶述事情經過：「我本來沒有查看自己的戶口、正跟我的教母（godmother）旅行。就在我剛到達她的家時，我母親便傳來訊息說我的戶口多了一筆錢。」

天降橫財，但籃球員高美斯沒有任何喜悅，反而道：「我當時十分害怕，因為根本不知道這筆錢從何而來的。」他立刻起疑，認為有人在轉帳時出錯，甚至是更壞情況：「我的教父也告訴我要小心處理這筆錢，因為可能有人利用我的戶口來洗黑錢。」

報道指出，法林明高在相隔4日之後才意識到擺了烏龍，他們隨即聯絡里約熱內盧聯邦法院，將該筆存款凍結，才解決事件。