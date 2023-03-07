英超．人物誌｜法明奴亮白牙齒映照無私　最令人不捨的利物浦球員

Robbie Hughes是利物浦的「御用牙醫」，有次紅軍準備拍大合照前，他問羅拔圖法明奴（Roberto Firmino）打算將牙齒弄得有多潔白時，這名巴西鋒將說「maximo！」（最白），因為他希望以招牌白得發亮的牙齒，向大家報上最燦爛的笑容。



不過，就在他日前協助紅軍大破曼聯7：0「埋齋」時，他卻沒有展露招牌笑容，而是不斷揮動雙臂激動慶祝，大抵他也明白，這是其最後一次在晏菲路的「雙紅會」。

法明奴對曼聯的「埋齋」入球，本身近乎背向龍門仍能拗腰射入，顯示他的技術與觸覺仍在。（Getty Images）

法明奴從小就很喜歡笑，兒時朋友說，他無論在街邊踢波，或是就算沒有足球只踢着一個橙，他總是面帶笑容。校隊負責人Ari Santiago憶起一件往事，說法明奴有次在比賽前許下會入球的承諾，然後他果然有「士哥」並帶領校隊8：0大勝，「翌日他走到了我辦公室，一言不發，但笑得很燦爛；過了不久，又走進來，再一個燦爛的笑容。這是他表達自己的方式」。

除了「No Look」，超級潔白、閃閃發亮的牙齒也是法明奴的一大標記，圖為他在利物浦奪得2019年歐聯冠軍後。（Getty Images）

在大勝宿敵的激情餘韻，法明奴今次打破了沉默，在社交媒體上寫道：「這是一個特別的晚上，我感謝神帶給我這樣的時刻，讓我感受到隊友與球迷的愛！YNWA。」主帥高普賽後也說：「這一夜對Bobby（法明奴暱稱）非常特別，那不是一個容易的決定（季末約滿離隊）。他取得很多個精彩入球，但相信這一個是他最希望射入的。」

法明奴並非社交媒體常客，他在擊敗曼聯後發文，隊友紛紛留言「派心」：

法明奴只是31歲，雖然表現不及巔峰時期，但今季其實也交足功課，聯賽上陣18次射入8球，跟達雲紐尼斯並列球隊的次席射手，而且總共踢了27場而有10球進帳，入球率也比前兩季好；難怪高普一直想跟法明奴續約，只是他終於選擇離隊。但其經理人又透露，法明奴叮囑他現時毋須太在意幫他找下一支球隊落班，因為他想專心為紅軍踢完這一季。這教高普、隊友及球迷如何不愛他？

法明奴以利物浦球員身份途經這面「冠軍之牆」的日子已進入倒數。（Getty Images）

當法明奴在2015年6月從德甲賀芬咸加盟利物浦時，卻沒太多人看好他，畢竟一代神鋒蘇亞雷斯在前一年離隊，大家仍期待着另一個入球能力超群的射手加盟，但法明奴並不是這類球員。法明奴是紅軍前任領隊羅渣士時期買入的，那一季球隊有兩名中鋒賓迪基與史杜歷治，法明奴跑得不快，難以踢翼，若墮後至進攻中場，則與古天奴撞位，因此他那時在球隊的位置很尷尬。

幸好，高普接掌利物浦，充分活用了法明奴的能力，紅軍「名宿」加歷查便表示：「那時英超還沒有球員踢『假9』（the false nine），高普卻為他度身訂造戰術，後來再加上沙拿及文尼，逐漸組成英超史上最佳的前線三叉戟。」

沙迪奧文尼（左）、法明奴（中）和穆罕默德沙拿（右）是近年令人最深刻的鋒線之一，而法明奴更是另外兩人之間的一大連結及關鍵。（Getty Images）

在高普整套戰術上，法明奴的作用最為關鍵：在前線引領着逼搶、作為由守轉攻的橋樑、於禁區頂策應，當然也不少了入楔禁區埋門。2017/18球季是可以用數字充份說明法明奴貢獻的一季，不僅是54場攻入27球，還有60+攔截及50+創造機會，這種攻守兼備的數據恐怕是前無古人；單單計攔截次數，他在歐洲頂級聯賽中，也只落後於車路士守將艾斯派古達。

難怪文尼在離開球隊前說過：「Bobby值得更多的讚賞。足球世界就是這樣，我和沙拿備受注目，但老實說，沒有他，我們都不會這麼容易地取得入球；他是我最喜歡的隊友。」對於三叉戟，高普也說過：「沙拿是世界級（球員），但並非每天都是；文尼同樣是世界級，但亦非每天如此。只有法明奴，每天一樣是世界級。」

法明奴利物浦八季的點滴：

+ 7

外界常傳出文尼與沙拿有心病，因為大家都爭着要入球，姑勿論實情如何，卻不會有隊友說過法明奴的壞話，而他亦從不會有紀律問題，可能最嚴重那次也「只是」在2016年因醉酒駕駛而被停款2萬鎊及停牌一年；更多的是讚美，兒時同伴說他謙遜、隊友讚他無私，有人則認為他為文尼與沙拿犧牲得太多，「我從不這樣認為。我們各司其職，我們知道怎樣做最好，我們都為了利物浦而戰」。

法明奴有許多標誌動作，這記與隊友一起慶祝時使出的「功夫踢」也令球迷津津樂道。（Getty Images）

法明奴的無私與謙遜，到了場外也一樣，他每年都會為家鄉Maceió的居民捐出食物、玩具、日常用品，每月定期向一所醫院捐款，曾為一個家庭繳了6萬鎊的醫療費用，而這些事蹟卻沒有大事宣揚。

季末，法明奴將要離隊，他現時在紅軍寫下的數字：354上陣、108入球及72助攻，肯定會有變動，不變的是，紅軍上下每一位，肯定會懷念那露出超級潔白牙齒的陽光笑容。