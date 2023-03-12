英超︱艾寧夏蘭特一箭定江山　曼城作客一球小勝水晶宮

英超週六（11日）尾場，爭取衛冕的曼城憑挪威射手艾寧夏蘭特（Erling Haaland）下半場攻入十二碼，作客以１：０擊敗水晶宮，保持爭標希望。



曼城今仗爭勝決心非常明顯，上半場一開始就已經搶得主動，但多次埋門都未能撕破水晶宮的防線，兩隊最終在半場互無紀錄。

水晶宮在換邊之後，繼續以嚴密防守應對曼城的攻勢，惟戰局在78分鐘出現變化，主隊的米高奧利斯（Michael Olise）在禁區內侵犯根度簡（Ilkay Gundogan），球證直指十二碼。今仗錯失多個機會的夏蘭特操刀，水晶宮門將古亞達（Vicente Guaita）捉錯路，為曼城打開紀錄，這亦是夏蘭特今季聯賽第28個入球。

曼城作客以一球險勝水晶宮，領隊哥迪奧拿與入球功臣夏蘭特賽後顯得非常興奮。（Reuters）

落後的水晶宮雖然嘗試反撲，但始終無法命中曼城門將艾達臣（Ederson Moraes）的十指關，最終以一球飲恨，而且同時創下連續三場聯賽零命中龍門的不光彩紀錄。

賽後曼城以61分穩守第二位，落後榜首阿仙奴一分，但比對方踢多一場；水晶宮則以27分排第12位，與排在降班區內、第十八位的韋斯咸只有4分差距，因此如何改善疲弱的鋒線將成為領隊韋拉（Patrick Vieira）的主要難題。

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