英超熱話｜三笘薰雙喜臨門獲白禮頓厚禮　超越師兄紀錄只差一球

效力白禮頓的日本翼鋒三笘薰，今季大爆發，成為陣中舉足輕重的一員，更被笑稱為「三球王」。這名25歲的日本國腳日前雙喜臨門，獲白禮頓2月最佳表現獎及2月最佳入球，他更獲贈一輛名車。



卡塔爾世界盃後的三笘薰（Kaoru Mitoma），猶如「球王」上身，這段時期在英超累積5個入球及1個助攻，其中足總盃絕殺利物浦一球，更令不少球迷留下深刻印象。

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三笘薰在足總盃絕殺利物浦一球，令不少球迷留下深刻印象。（Getty Images）

三笘薰日前再獲殊榮，這名日本國腳被選為白禮頓2月最佳表現獎（Performance of the Month），對般尼茅夫的絕殺頭槌，同時獲選為2月最佳入球，雙喜臨門。

為了鼓勵麾下，白禮頓早在2015/16球季與保時捷（Porsche）合作，每個月份的表現最佳球員，即獲得一輛名車，以作鼓勵，三笘薰亦影了威水相。

每個月一部名車，所費不菲，難道白禮頓真的是如此大手筆？非也，原來魔鬼在細節，三笘薰能夠擁有這名車，但只不過是48小時，然後就要交還予保時捷。說到底，宣傳技倆大於一切，但不少白禮頓球迷「認真咗」並錯重點，他們反而擔心三笘薰的車牌號碼被公開。

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三笘薰在保時捷名車前影威水相。（白禮頓Twitter截圖）

打破師兄紀錄只差一球

三笘薰在世界盃後大爆發，今季已累積6個聯賽入球，如今有望超越師兄們所擁有的紀錄。香川真司（2012/13球季）及岡崎慎司（2017/18球季）亦曾經攻入6球，這紀錄如今已被三笘薰追平，他只需要多一個入球，便能夠成為英超史上單季入球最多的日本球員。白禮頓今季還有15場賽事，看來三笘薰破紀錄只是時間問題。

三笘薰已在英超攻入6球，打破紀錄似乎只是時間問題。（Getty Images）

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