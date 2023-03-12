英超｜卡尼梅開二度領熱刺主場報捷　車路士3：1挫李斯特城

英超周六11點場，4場賽事同時進行，倫敦雙雄齊齊以3：1擊敗對手，全取3分。



李察利臣開齋食詐糊 卡尼梅開二度

歐聯失利後，公開炮轟干地的李察利臣，今仗終於重獲正選，與哈利卡尼及孫興慜前線攻堅。這名巴西國腳早段建功，可惜「體毛越位」重現，入球被推翻。哈利卡尼接應柏度樸路（Pedro Porro）傳中，頭槌建功，熱刺19分鐘終取得領先。

哈利卡尼19分鐘憑頭槌建功。（路透社）

李察利臣其後在禁區被森林隊長禾路（Joe Worrall）踢跌，球證直指12碼，哈利卡尼操刀主射中鵠，35分鐘梅開二度，領先至2：0。即使李察利臣食詐糊，但他再度造就隊友，傳中予孫興慜，冷靜地禁區內起腳建功，62分鐘再下一城。

森林末段開出角球，費沙科士打出迎判斷錯誤，禾路將功補過「破蛋」。森林補時階段再有機會追近，古路施夫斯基犯手球，森林獲得12碼，但主射的阿休被科士打撲出，結果熱刺以3：1擊敗森林，全取3分。

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孫興慜的電視框慶祝再度出現。（路透社）

連尼加現身 車路士挫李城

日前因批評英國保守黨政府難民法案的名宿連尼加，早前被BBC暫停職務，今仗特意入場支持李斯特城。

英格蘭名宿連尼加批評政府難民法案 遭BBC暫停節目主持職務

連尼加入場支持李斯特城。（路透社）

車路士早前在歐聯淘汰多蒙特，踢出近期代表作，狀態似乎有反彈，今仗作客鬥李斯特城。倒戈的芝維爾11分鐘先開紀錄，即使祖奧菲歷斯的入球被VAR吹走，其後被李城的達卡追成1：1平手。車路士在上半場補時6分鐘，由夏維斯接應安素費南迪斯過頭妙傳，近門輕輕一挑建功，完半場前再度領先。

車路士在下半場中後段由高華錫，接應梅迪歷的頭槌二傳，在受壓下凌空抽射破網，78分鐘奠定勝局，以3：1作客擊敗李城。

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