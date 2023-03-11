英超｜利物浦大破曼聯後倒灶　一球不敵般尼茅夫　沙拿12碼宴客

英超周六頭場，由利物浦作客般尼茅夫打頭陣，紅軍開賽初段形勢不俗，可惜加普「食詐糊」，反而主隊般尼茅夫憑一次反擊建功，菲臘標寧近射開紀錄。利物浦下半場有一次黃金機會，般茅守衛犯手球吹罰12碼，沙拿操刀竟然射失，結果紅軍在大破曼聯後故態復萌，一球不敵般尼茅夫。



般尼茅夫上周差點令榜首的阿仙奴失分，今仗主場鬥利物浦，紅軍上周「雙紅會」大勝曼聯7球。兩軍上循環交手，紅軍大勝9球，利物浦今仗前線繼續派出「新三叉戟」，沙拿﹑加普與達雲紐尼斯攻堅。

利物浦早段已佔上風，阿歷山大阿諾特開出角球，雲迪積克接應頭槌攻門，般茅門將尼圖早已投降，幸好謝法臣拿馬出現在適合位置，及時護空門。般尼茅夫的反擊同樣有威脅，奧亞達拿推過艾利臣，可惜力度較大，其後起腳中網側。

雲迪積克頭槌攻門，卻被般茅球員及時護空門。（路透社）

利物浦攻勢浪接浪，加普接應達尼紐尼斯傳中，近門起腳建功，可惜二人皆在越位位置，入球無效。般尼茅夫的的反擊奏效，奧亞達拿右路突破推過雲迪積克地波傳中，菲臘標寧撞射入網，VAR覆核後入球有效，利物浦意外地在28分鐘先失一球，維持相同紀錄完成半場。

菲臘標寧（29號）撞射建功，利物浦先失一球。（路透社）

落後一球的利物浦，半場立即「撳掣」，由迪亞高祖達取代哈維艾利洛，力爭盡早收復失地，紅軍依然沒有太大分別，主帥高普中段再換人，一口氣將占士米拿﹑佐敦軒達臣及法明奴入替。

祖達遠柱接應傳中，頭槌攻門，省中阿當史密夫的手部，球證翻查VAR後吹罰12碼，由沙拿操刀，竟然完全不中目標，12碼宴客。

利物浦其後時間未能攻破般尼茅夫的大門，結果一球不敵對手，紅軍以42分續居第5；全取3分的般尼茅夫以24分升上第16位，暫時離開降班區域。

沙拿射失12碼，利物浦錯失追平良機。（路透社）

般尼茅夫正選陣容（4-4-1-1）：



門將：尼圖

後衛：阿當史密夫﹑史堤芬斯﹑馬高斯辛尼斯﹑基利

中場：奧亞達拿﹑謝法臣拿馬﹑菲臘標寧﹑查頓安東尼

進攻中場：祖路夫維

前鋒：蘇蘭基



利物浦正選陣容（4-3-3）：



門將：艾利臣

後衛：阿歷山大阿諾特﹑干拿迪﹑雲迪積克﹑安德魯羅拔臣

中場：哈維艾利洛﹑法賓奴﹑比薩堤

前鋒：沙拿﹑加普﹑達雲紐尼斯



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