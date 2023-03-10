播錯國歌｜港協向政府提交初步報告　指冰協未跟指引建議懲處

早前香港冰球代表隊出戰世界冰球錦標賽，再出現播錯國歌事件。

港協周五（10日）發文指香港冰球協會（冰協）未有遵從《香港運動員及隊伍參與國際體育賽事期間處理播放國歌和升掛區旗的指引》，建議與政府相關部門作進一步商討，「對冰協實施可行而恰當的懲處」。



港隊在2月28日在波斯尼亞出戰世界冰球錦標賽第三級別賽事，勝出後賽會播國歌，卻錯播反修例歌曲《願榮光歸香港》。在播錯約8秒後，有港隊成員以「T字手勢」示意暫停，歌曲停播後，亦有球員即趨前反映，相隔兩分鐘，大會終播放中國國歌《義勇軍進行曲》。事發後，世界冰球錦標賽主辦單位，即國際冰球總會已就事件致歉，並向相關工作人員及義工查問，事件是無心之失，事後已向港隊代表致歉。

港協在上周五發聲明，指經了解後，冰協「未有跟隨《香港運動員及隊伍參與國際體育賽事期間處理播放國歌和升掛區旗的指引》」，先向港協索取「工具包」，要求冰協詳細調查。

相隔一周，港協再發聲明，指已接獲冰協的調查報告，指冰協「在兩文件中並沒有交代於何時及何地向賽事主辦機構提供國歌，及是否以硬件形式 （電腦硬碟或 USB）把國歌交予賽事主辦機構，以及有否按《指引》第5段要求賽事主辦機構以書面確認收妥。直至今天，雖經港協暨奧委會多番追問，冰協提交的調查報告始終避而不答，沒有交代詳情，港協暨奧委會有理由相信冰‍協並沒有按相關《指引》行事」。

另外，港協亦指出，冰協在報告中表示：「領隊於2月27日，即比賽之前，曾要求主辦機構核對國歌，惟由於對方當時沒有理會，領隊亦沒有再作跟進。冰協解釋，再次核對國歌『不是國‍際冰總慣常做法』。港協暨奧委會認為，如領隊有按照《指引》再次核對國歌，今次事件則可以避免，冰協應更嚴謹地按照《指引》第6段要求，更主動地於賽事開始前向主辦機構要求核對國歌。」

港協再指，冰協在調查報告表示，「其領隊在出發參與賽事前透過WhatsApp，提醒隊員在比賽期間如發現播放國歌出錯，須以T字手勢向主辦機構示意」，惟港協認為「冰協並未於出發比賽前向領隊和隊員正式訓示相關《指引》，是與《指引》第8段的要求有落差」，認為冰協「明顯沒有遵從《指引》第5及第8段的要求，故此建議與政府相關部門作進一步商討，考慮按《指引》第13段，對冰協實施可行而恰當的懲處」。