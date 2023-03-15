意甲｜國米CEO確認盧卡古夏天回歸車路士　「他找不回最佳狀態」

國際米蘭行政總裁馬路達（Giuseppe Marotta）確認，借將盧卡古（Romelu Lukaku）將會在本賽季結束後回歸車路士。



據意大利天空體育報道，馬路達表示按照合約，盧卡古的租借期為一個賽季，因此無論他表現有多好，在6月30日後都需要回到車路士去。

馬路達表示盧卡古會在夏天回歸車路士。（Getty Images）

「這是個前所未有的賽季，當然我指的是世界盃。那些球員們遭遇不少改變，我們所遇到的問題，其他球會也一樣。」該名國米行政總裁說道。「盧卡古就是一個例子，波索域（Marcelo Brozovic）也不是我們認識的那個波索域。盧卡古無法找回他所需要的最佳狀態，他不是我們過去幾年所見到的那個盧卡古。」

盧卡古回到國際米蘭後表現平庸。（Getty Images）

這名比利時前鋒早期加盟車路士但鮮有出場機會，後於愛華頓成名，2016/17賽季曾攻入25個英超入球，翌季加盟曼聯，惟征戰兩季表現未如理想。他於2019/20賽季加盟國際米蘭，兩季間表現出色，各項賽事共收穫64球，但次季以9750萬英鎊天價回歸車路士後表現平平，於去年夏天以租借身份重回國米，今季意甲目前14戰僅入3球。

馬路達口中所指的世界盃問題，當然是指盧卡古在比利時小組賽最後一場中的災難級表現，他那場比賽於門前多番失機，「三過門前而不入」，使比利時遲遲無法攻破克羅地亞大門。盧卡古賽後即使失聲痛哭也難逃戰犯之名，這場和局更導致比利時出局無緣淘汰賽。

盧卡古賽後靠在助教亨利胸前失聲痛哭，成為經典一幕。（Getty Images）

然而目前車路士陣中人滿為患，雖然前鋒人選較少，但盧卡古是否合領隊樸達（Graham Potter）心意，則是另一回事了。