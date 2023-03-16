歐協聯｜真特小將205秒帽子戲法創歐戰紀錄　2場入7球夢想踢英超

比甲球隊真特（Gent）新星奧班（Gift Orban）又發功！

繼周日（12日）於聯賽中30分鐘上演大四喜後，周三（15日）深夜對陣土超球隊巴沙克舒希的歐協聯賽事中，這名尼日利亞小將僅用205秒便連中三元，成功打破歐洲足協旗下球會賽事的最快帽子戲法紀錄。



雖然在比甲及歐協聯大放異彩，但奧班仍需要更大的舞台證明自己。（Getty Images）

由於奧班的名字為Gift，英文是禮物的意思，對真特來說，這名尼日利亞前鋒或許真是天降的禮物。

此子周日於比甲面對華雷根時，在30分鐘內攻入四球，助真特以6：2大勝對手。目前他在比甲出戰5場有7球進帳，平均每61分鐘便有一球「士哥」。

今場歐協聯賽事，奧班只用了205秒便攻入3球，根據歐協聯官方Twitter，他成功打破UEFA（歐洲足協）球會賽事的最快帽子戲法紀錄。現時歐洲足協旗下球會賽事分為三個等級，最高級別為歐聯（Champions League），其次為歐霸（Europa League），第三級才輪到歐協聯（Europa Conference League）。

歐戰最高級別賽事、歐聯最快帽子戲法紀錄由利物浦球星沙拿（Mohamed Salah）保持，2022年10月12日對格拉斯哥流浪一仗，他在7分鐘內連中三元。

從尼日利亞遠渡而來的「禮物」

奧班出生於尼日利亞，得到球探垂青後被帶到挪威試腳，以外借並附帶買斷條款方式加盟當時跌落挪甲的史達比克（Stabæk）。

這名從尼日利亞來的「禮物」不負眾望，在新球隊表現驚人，首季便以16球奪得挪甲聯賽神射手，幫助球隊升班重返挪超，全季各項賽事24場攻入19球，榮膺挪甲最佳年青球員。

奧班加盟史達比克首季便奪得挪甲聯賽神射手。（奧班Instagram）

奧班實力震驚挪威，引起真特注意，今年1月31日將他買入，在這間比利時新球會同樣毋須適應期，至今僅一個半月時間，已在各項賽事出戰9場攻入12球，效率相當驚人，今次還在歐協聯刷新歐戰最快帽子戲法紀錄。

這名年僅20歲的年輕球員，在真特的一次官方訪問中表示，自己的夢想是到英超踢波：「如果想到英超，我必須繼續提升自己至更高水平，我還有很多地方需要努力。」