C朗反擊中被吹完半場哨發脾氣　踢走皮球領黃　連續3場顆粒無收

周二（14日）沙特國王盃八強戰，艾納斯主場面對艾卜哈（Abha），焦點當然繼續落在C朗拿度（Cristiano Ronaldo，又譯：C羅）身上，但他今場繼續未能破門，反而是半場的一段小插曲，成為網民廣傳的話題。



艾納斯今場比賽僅10秒便由艾拿傑（Sami Al-Najei）打開紀錄，C朗於9分鐘接應隊友單刀橫傳，但「人前波後」未能把握到機會；21分鐘艾卡爾巴尼（Abdullah Al-Khaibari）再下一城，助艾納斯將優勢擴大至2：0。

C朗今場有次面對空門機會，但與隊友稍有誤會而錯失。（C朗拿度Instagram Story）

被人廣傳一幕，來自半場哨子聲響起後。當時C朗拿度在己方三閘線往中圈推進，正準備策動反擊，但球證口中卻傳來半場完結的哨子聲。C朗立即拿起皮球大力踢走洩憤，球證也因此向他出示黃牌。

這不是C朗在沙特聯賽第一次發脾氣，上場艾納斯不敵同市死敵伊蒂哈德（Al-Ittihad），他在完場後怒踢水樽的影片也在網上瘋傳。

換邊後，艾納斯在49分鐘憑馬蘭（Mohammed Maran）再入一球，艾卜哈雖然在69分鐘由亞當（Abdulfattah Adam）破蛋，但無法阻止球隊落敗，艾納斯以3：1取勝殺入四強。

C朗今場再次沒有進帳，連續3場顆粒無收。不過自他加盟沙特聯賽，8場比賽合共攻入8球並貢獻2球助攻，在數據上並不失禮。

C朗今場再次無法入球，各項賽事連續3場未能破門。（C朗拿度Instagram Story）

聯賽方面，艾納斯目前以1分落後榜首伊蒂哈德排第2，日前盛傳後者有意以高薪羅致水晶宮當家球星韋費特沙夏，若能成事的話，或許下季會看見他成為C朗的主要對手。