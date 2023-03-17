歐霸｜拉舒福特遠射奠勝又破紀錄　馬古尼復任正選踢足全場

歐霸盃16強首回合領先4：1的曼聯，周四（16日）深夜作客西甲的貝迪斯，由拉舒福特一箭定江山，助紅魔鬼以總比數5：1淘汰貝迪斯，晉身歐霸8強，繼續向盃賽三冠王邁進。狀態大勇的拉舒福特，除了入球奠勝外，更刷新球隊另一紀錄。



曼聯首回合在奧脫福輕取貝迪斯4：1，挾3球的優勢作客貝迪斯，曼聯依然派出拉舒福特及般奴費南迪斯等主力，而隊長哈利馬古尼復任正選，與利辛度馬天尼斯扼守中路。

貝迪斯力爭盡早收復失地，早段數次攻門卻無功而還，其中老將祖亞昆的遠射中楣，曼聯亦有韋格賀斯完半場前近門補射踢空氣，兩軍半場互無紀錄。換邊後，拉舒福特接連起腳，左路地波起腳被對方門將施華擋出，其後與般奴一次配合，「福仔」單刀面對龍門起腳竟然離譜地高出直飛看台。

拉舒福特下半場連番機會，其中一次被施華擋出。（路透社）

看來離門太近難度更高，55秒後，拉舒福特在禁區外左路切入大位順勢放冷箭，皮球曲墜直飛網仔，施華亦鞭長莫及，56分鐘攻入全場唯一入球，結果曼聯一球小勝貝迪斯，兩回合以總比數5：1輕鬆過關。

拉舒福特禁區外遠射破網，一箭定江山。（Getty Images）

拉舒福特破紀錄 坦赫格：努力有回報

拉舒福特今季狀態大勇，至今在各大賽事已錄得27個入球及9個助攻，「福仔」今仗的入球，亦是他為曼聯在歐洲賽攻入的第25個入球，他以25歲136日成為曼聯史上最年輕達成這紀錄的球員，並超越師兄C朗拿度的歐戰入球紀錄（24球）。

拉舒福特由直射上看台到轟入金球，相隔不足1分鐘，有網民笑言他在1分鐘內「由禾確特變球王比利」。曼聯主帥坦赫格指，入球是拉舒福特努力得來的回報，「所有出色射手也不能把握所有機會，即使他（拉舒福特）錯失了機會，但依然保持信念，繼續嘗試，這入球就是他的回報。」

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坦赫格指，拉舒福特即使兩失機會，他依然保持信念，入球就是他的回報。（Getty Images）

馬古尼踢足全場 「最緊要球隊贏波」

另一方面，曼聯隊長哈利馬古尼自上月對列斯聯的聯賽踢足全場後，今仗復任正選，他坦言希望有更多上陣時間，但強調球隊戰績放在首位，「我在世界盃後也曾正選上陣數次，當然希望有更多時間，但我在場內場外也有不同責任。無論上陣與否，沒有事情比球隊贏波更重要。」

哈利馬古尼踢足全場，他直言球隊贏波才是最重要。（Getty Images）

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