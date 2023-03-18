36歲盧卡斯利華健康問題被迫退役　效力利物浦10年的忠臣

曾效力英超利物浦的巴西中場盧卡斯利華，因為心臟問題而無奈掛靴，36歲的他被迫結束足球生涯，日前召開記者會更含淚宣布這消息。

盧卡斯利華在晏菲路渡過10個球季，他在社交網站的告別發文時表示，「利物浦就是他的家」。利物浦球迷或許對盧卡斯利華的評價好壞參半，但毫無疑問的是，他曾伴紅軍走過黑暗期。



盧卡斯利華。（Getty Images）

曾效力利物浦及拉素的盧卡斯利華（Lucas Leiva），上年夏天重返母會甘美奧，可惜未夠一季即迎來壞消息。這名36歲的巴西中場去年12月身體檢查時，發現心臟有問題，並在周五（17日）召開記者會，宣布即時結束球員生涯。

因健康問題突然離開綠茵場，盧卡斯利華難掩不捨，不禁流下男兒淚，他表示這是無奈的決定，「這是一段困難的時間，我沒有想過我的足球生涯是這樣完結，我曾抱有希望一切也能夠逆轉但不能，一切以健康為首，即將展期人生的新一頁。」

盧卡斯利華在退役記者會上，不禁流下男兒淚。（影片截圖）

好壞參半的盧卡斯利華

盧卡斯利華的職業生涯，超過一半時間在利物浦渡過，他在2007年加盟利物浦，在晏菲路經歷10個年頭，在2017年夏天約滿離隊，轉投拉素尋求新挑戰。

對利物浦球迷而言，對盧卡斯利華也是好壞參半，有人會認為他是個勤勤懇懇，在中場線做實事的工兵型球員；不過當然有球迷認為，利華的勤力只是他的遮醜布，說到底他是一個平庸的球員，但無論如何，盧卡斯利華曾與紅軍走過一段黑暗的日子。

盧卡斯利華在利物浦的評價好壞參半。（Getty Images）

由黃金中場走到高普年代

盧卡斯利華初投利物浦時，當時由賓尼迪斯執教，中場線除了有「神奇隊長」謝拉特，還有沙比阿朗素﹑馬斯查蘭奴，陣容鼎盛，對當年只得20歲的盧卡斯利華，當然是個學習的好機會，加上前線先後有費蘭度托利斯及蘇亞雷斯坐鎮，紅軍絕對是有力爭標的球隊之一。

盧卡斯利華加盟初期有沙比阿朗素（右）等大將，是他學習的好機會。（Getty Images）

不過，當沙比阿朗素及馬斯查蘭奴先後轉投西甲兩大豪門後，紅軍中場線一下子找不到重心，只好以謝拉特擔任防守中場，變相掩蓋他擅長進攻的能力，而當時盧卡斯利華就是謝拉特的中場好拍檔，主力負責防務。

利物浦一直希望找可靠的防中，祖阿倫及查理阿當等未如理想，當年的佐敦軒達臣又未成氣候，謝拉特只好留在防中，若身邊沒有盧卡斯利華的話，紅軍當年中場的防守能力或許更令人擔心。

盧卡斯利華與謝拉特曾經是利物浦中場的好拍檔。（Getty Images）

高普2015年接掌利物浦，剛上任隨即「大執」球隊，但盧卡斯利華在高普完成首季後約滿。當盧卡斯利華離隊後，紅軍中場線有軒達臣﹑韋拿杜姆及安利簡恩等，而紅軍戰績逐漸回升。

當高普執教利物浦時，盧卡斯利華亦不乏上陣機會。（Getty Images）

盧卡斯利華：利物浦是我的家

畢竟在晏菲路渡過10個年頭，在盧卡斯利華的生涯佔了重要的位置，在他的退役長文中，特意提及紅軍，直言利物浦是他的家，「當我在2007年加盟偉大的利物浦，及後10年生涯在這渡過，這是我的榮幸。如今利物浦已成為我的家，我成為了英國公民，我的家庭也在這裏生活。」

盧卡斯利華效力利物浦多年，2011/12球季的聯賽盃錦標，也是盧卡斯利華在紅軍生涯的唯一。曼城早前被英超賽會指控，違反過百宗財務條例，倘若能夠入罪，「藍月亮」隨時失去聯賽冠軍，利華當時笑問，「我現在是英超冠軍嗎？」這貼文亦引來不少回響。

盧卡斯利華在利物浦效力10季，是一代的忠臣。（Getty Images）

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